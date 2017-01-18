— Ну, не знаю, это уже как получится, — говорит Вадим. — Пока буду работать здесь. Да, учусь на программиста, специальность востребованная и высокооплачиваемая, но загадывать наперед не хочу. Все-таки здесь жилье дают. Каких-то далеко идущих планов на будущее я не строю.

Артем тоже не готов говорить о будущем вне «Интеграла»:

— Сейчас несколько людей уходит на пенсию, и я хочу взять в нагрузку на себя пару установок. Почему бы не получать немножко больше денег, если есть возможность? Закончу вышку — смогу продвинуться дальше, сяду выше на этаж. Два года пройдет — посмотрим, что будет. Может, семья появится, а может, уволюсь, найду что-нибудь другое. Все будет зависеть от завода, его успешности. Сейчас «Интеграл» переживает не лучшие времена. Новых специалистов на работу не берут, только на отработку. Потому что сокращают штат. Когда-то здесь работало 30 тыс. человек, а сейчас 6 тыс. осталось.