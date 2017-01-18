|
Бюджет Минска от повышения ставок единого налога для ИП и физлиц может получить дополнительно 2,4 млн рублей
19.01.2017 11:48 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 19 января. Бюджет Минска от повышения ставок единого налога для ИП и физлиц сможет получить дополнительно 2,4 млн рублей, сообщила БелаПАН заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Галина Гуринович.
Сегодня на Национальном правовом интернет-портале опубликовано решение Минского городского совета депутатов, утвержденное 21 декабря 2016 года на сессии Мингорсовета, согласно которому ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц 20 января увеличится в среднем на 12%.
Так, ставки единого налога в розничной торговле непродовольственными товарами в зависимости вида торгового объекта возросли до 109, 125 и 149 рублей, непродовольственными — до 77, 103, 153 рублей, одеждой из натуральной кожи, коврами, сложнобытовыми товарами (за исключением электрохолодильников, стиральных машин) — до 254 и 376, обувью — до 87, 110 и 153 рублей в месяц. В общественном питании ставки повышены до 142 рублей, при производстве мебели по индивидуальным заказам — до 194 рублей, одежды, в том числе ремонте, — до 59 рублей, услуг такси — до 128, парикмахерских услуг — до 93, строительных услуг — до 109, медицинских — до 157 рублей, ветеринарных — до 112 рублей. Ставка для репетиторов увеличена до 34 рублей, фотографов (кроме видеосъемки событий) — до 103. Для арендодателей квартир на короткие сроки в зависимости от количества комнат составит от 116 до 323 рублей.
Как сообщила Гуринович, из списка торговых объектов, где действуют повышенные ставки налога, исключены столичные торговые центры "Подземный город", "Зеркало", "Паркинг", "Пассаж", добавлены "Галилео" и "Скала". К объектам с понижением налоговой ставки добавлены ТЦ "Купаловский" и "Счастье". Так, для торговых объектов с повышенными ставками они составляют от 53 (за розничную торговлю хлебом и молоком) до 374 (за торговлю автотранспортными средствами) рублей, с пониженными — от 43 до 226 (одежда из натуральной кожи, бытовая техника, кассеты).
"Когда проект данного документа разрабатывался, мы рассмотрели актуальные данные по выручке на торговых объектах согласно налоговой декларации. И получилось, что в некоторых торговых центрах она резко упала из-за снижения покупательского спроса и проходимости. Мы учли предложения предпринимателей и исключили такие центры из перечня объектов с повышенными ставками единого налога. Что касается ТЦ "Галилео" и "Скала" — они нарастили потребительские потоки, раскрутились, там сейчас хорошая проходимость и выручка предпринимателей", — сообщила представитель ИМНС по Минску.
Гуринович напомнила, что последний раз ставки единого налога в Минске были повышены в марте 2016 года в среднем на 17—18%.
Марина Носова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бюджет Минска от повышения ставок единого налога для ИП и физлиц может получить дополнительно 2,4 млн рублей
Минск, 19 января. Бюджет Минска от повышения ставок единого налога для ИП и физлиц сможет получить дополнительно 2,4 млн рублей, сообщила БелаПАН заместитель...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии