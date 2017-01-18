Минск, 19 января. Излишние административные барьеры и чрезмерную бюрократию при предоставлении земельных участков в Беларуси необходимо исключить. Такую задачу оставил Александр Лукашенко 19 января на совещании по вопросам совершенствования законодательства об изъятии и предоставлении земельных участков, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства упомянул о готовящейся корректировке указа "Об изъятии и предоставлении земельных участков". Документ направлен на совершенствование процедуры и механизмов защиты прав землепользователей, а также усиление ответственности за принимаемые решения по земельным вопросам. Существующие подходы к изъятию и предоставлению земельных участков при этом концептуально не меняются, отмечает пресс-служба.



"Наша задача — подходить ко всем изменениям взвешенно, — подчеркнул Лукашенко. — Я не говорю, что невозможно корректировать какие-то нормы законодательства: и декреты, и указы президента, и законы подлежат корректировке, поскольку жизнь идет, все меняется. Но я хотел бы знать причину, и какие изменения произошли, что мы опять беремся за этот документ. Передача земли должна приносить государству экономическую выгоду".



Глава государства отметил, что в Беларуси существовали разные подходы к регулированию земельного законодательства: сначала эти вопросы жестко контролировались, затем председателям облисполкомов была дана возможность принимать решения на местах, предоставляя земли инвесторам. Однако, по словам Лукашенко, "данное послабление привело к ненадлежащему исполнению законодательства и, как результат, запущению территорий". "Поэтому я был вынужден отказаться от практики предоставления земельных участков губернаторами и вернуть это право президенту. Еще раз подчеркиваю: кто-кто, а губернаторы знают мое отношение к земле", — сказал Лукашенко.

"Земля — это богатство страны, и губить его никому не позволено. Оно не нам принадлежит и даже не нашим детям. Оно принадлежит будущим поколениям", — добавил Лукашенко.



Он поинтересовался, направлен ли представленный на совещании проект указа на решение задач по обеспечению сохранности земельных ресурсов как национального достояния государства. "Упростит ли он процедуры предоставления земельных участков и изменения их целевого назначения? Не создадут ли предлагаемые корректировки лазейки для махинаций с землей? Учитывая обращения граждан, связанные с изъятием земельных участков для государственных нужд, хочу узнать, насколько принимаемые меры послужат разрешению возникающих ситуаций", — отметил президент.



По мнению Лукашенко, сегодня остро стоит вопрос о вовлечении в хозяйственный оборот земельных участков, которые заняты инвесторами, не исполняющими свои обязательства, особенно — в Минской области. "Необходимо навести порядок с такими инвесторами", — заявил глава государства.



На совещании отмечалось, что с начала 2017 года действует новый Лесной кодекс, который изменил подходы к организации лесного хозяйства. Лукашенко поручил доложить, как учтены в проекте указа положения этого документа, каким образом теперь будут предоставляться земли, ранее относившиеся к лесам первой и второй группы, и проводятся ли мероприятия по разработке новых лесоустроительных проектов.



Президент также поинтересовался вырубкой деревьев вблизи линий электропередачи. По его словам, сплошная вырубка или повторение прошлогодней ситуации, когда в результате вала деревьев без электричества остались многие населенные пункты, недопустимы. "Мне уже принесли документ — вдоль кольцевой дороги надо вырубить 220 деревьев. Чем они мешают линии электропередачи? Сколько деревьев до сих пор упало на эту линию электропередачи? Хотел бы услышать объяснения подобных предложений. Я хочу, чтобы вы были хозяевами на своей земле и относились к деревьям, которые выросли благодаря Богу, как к вами посаженным", — цитирует Лукашенко пресс-служба.



Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев доложил, что при разработке проекта рассматриваемого документа были учтены предложения практически всех государственных органов, в том числе Генпрокуратуры и Комитета госконтроля. Кроме того, добавил он, проект указа размещался на сайте Госкомитета по имуществу и обсуждался с бизнес-сообществом.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко потребовал устранить чрезмерную бюрократию при предоставлении земельных участков Минск, 19 января. Излишние административные барьеры и чрезмерную бюрократию при предоставлении земельных участков в Беларуси необходимо исключить. Такую...

Алексей Александров, БелаПАН.