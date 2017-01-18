﻿ life:) расширил покрытие 4G в Минске и его пригороде. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

life:) расширил покрытие 4G в Минске и его пригороде

19.01.2017 12:18 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 19 января. Мобильный оператор life:) расширил покрытие 4G-сети в Минске и его пригороде.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе оператора, сеть 4G стала доступной для абонентов life:) в поселках Привольный, Лесной, Острошицкий Городок, Колодищи, деревнях Валерьяново, Тарасово и Самохваловичи, Большое Стиклево и Быкачино, городах Смолевичи, Молодечно и Заславль, агрогородках Ратомка, Ждановичи и Сенница.

"Кроме этого, расширена зона оказания 4G-услуг в Минске. Это наши первые шаги в поэтапном увеличении процента охвата населения Беларуси услугами LTE от life:)", — отметила генеральный директор ЗАО "БеСТ" Дина Цыбульская.

Как пояснили в компании, жители городов, которым становится доступна новая технология, могут уже протестировать 4G. Для этого достаточно иметь 4G-смартфон, 4G SIM-карту и изменить настройки в своем смартфоне, выбрав 4G в качестве типа необходимой сети. Также life:) напоминает, что быстро и легко проверить, поддерживает ли смартфон и SIM-карта 4G, можно прямо на сайте оператора в специальном разделе 4g.life.com.by.

Уровень проникновения смартфонов с поддержкой 4G в сети life:) увеличивается ежемесячно. Если на момент запуска показатель был на уровне 15%, то сегодня он составляет уже 26%.  Кроме того, оператор фиксирует стабильно высокий рост продаж 4G-девайсов. Уже сегодня продажи смартфонов с 4G составляют 70% от общего числа продаж всех смартфонов.

Сегодня жители присоединившихся к зоне покрытия населенных пунктов могут начать использование 4G в рамках нескольких разных предложений оператора. С 26 января можно будет использовать 4G без подключения каких-либо дополнительных услуг. В Минске можно заказать бесплатную доставку 4G SIM-карты.

Оператор life:) начал предоставлять услуги связи 4G с августа 2016 года. За прошедшее время обычные SIM-карты на LTE-SIM заменили уже более 20 тысяч абонентов life:). Ежедневно количество абонентов, которые пользуются 4G в life:), достигает 18 тысяч, а ежемесячный объем потребляемого интернет-трафика с момента запуска 4G вырос более чем на треть.

Закрытое акционерное общество "Белорусская сеть телекоммуникаций" (мобильный оператор life:)) было зарегистрировано 5 ноября 2004 года. 29 июля 2008 года вошло в международную группу компаний Turkcell. Учредителями компании "БеСТ" выступают Turkcell Group (80%) и Министерство связи и информатизации Беларуси (20%).
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 19 января. Мобильный оператор life:) расширил покрытие 4G-сети в Минске и его пригороде. Как сообщили БелаПАН в пресс-службе оператора, сеть 4G стала доступной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко потребовал перестать вырубать деревья вблизи ЛЭП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика