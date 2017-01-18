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life:) расширил покрытие 4G в Минске и его пригороде
19.01.2017 12:18 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 19 января. Мобильный оператор life:) расширил покрытие 4G-сети в Минске и его пригороде.
Как сообщили БелаПАН в пресс-службе оператора, сеть 4G стала доступной для абонентов life:) в поселках Привольный, Лесной, Острошицкий Городок, Колодищи, деревнях Валерьяново, Тарасово и Самохваловичи, Большое Стиклево и Быкачино, городах Смолевичи, Молодечно и Заславль, агрогородках Ратомка, Ждановичи и Сенница.
"Кроме этого, расширена зона оказания 4G-услуг в Минске. Это наши первые шаги в поэтапном увеличении процента охвата населения Беларуси услугами LTE от life:)", — отметила генеральный директор ЗАО "БеСТ" Дина Цыбульская.
Как пояснили в компании, жители городов, которым становится доступна новая технология, могут уже протестировать 4G. Для этого достаточно иметь 4G-смартфон, 4G SIM-карту и изменить настройки в своем смартфоне, выбрав 4G в качестве типа необходимой сети. Также life:) напоминает, что быстро и легко проверить, поддерживает ли смартфон и SIM-карта 4G, можно прямо на сайте оператора в специальном разделе 4g.life.com.by.
Уровень проникновения смартфонов с поддержкой 4G в сети life:) увеличивается ежемесячно. Если на момент запуска показатель был на уровне 15%, то сегодня он составляет уже 26%. Кроме того, оператор фиксирует стабильно высокий рост продаж 4G-девайсов. Уже сегодня продажи смартфонов с 4G составляют 70% от общего числа продаж всех смартфонов.
Сегодня жители присоединившихся к зоне покрытия населенных пунктов могут начать использование 4G в рамках нескольких разных предложений оператора. С 26 января можно будет использовать 4G без подключения каких-либо дополнительных услуг. В Минске можно заказать бесплатную доставку 4G SIM-карты.
Оператор life:) начал предоставлять услуги связи 4G с августа 2016 года. За прошедшее время обычные SIM-карты на LTE-SIM заменили уже более 20 тысяч абонентов life:). Ежедневно количество абонентов, которые пользуются 4G в life:), достигает 18 тысяч, а ежемесячный объем потребляемого интернет-трафика с момента запуска 4G вырос более чем на треть.
Закрытое акционерное общество "Белорусская сеть телекоммуникаций" (мобильный оператор life:)) было зарегистрировано 5 ноября 2004 года. 29 июля 2008 года вошло в международную группу компаний Turkcell. Учредителями компании "БеСТ" выступают Turkcell Group (80%) и Министерство связи и информатизации Беларуси (20%).
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 19 января. Мобильный оператор life:) расширил покрытие 4G-сети в Минске и его пригороде. Как сообщили БелаПАН в пресс-службе оператора, сеть 4G стала доступной...
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