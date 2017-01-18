МИНСК, 19 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал прекратить практику вырубки деревьев вблизи линий электропередач.



© Sputnik / Виктор Толочко Унесенная ветром крыша 12

В четверг президент провел совещание по вопросам совершенствования законодательства об изъятии и предоставлении земельных участков. Совещание было посвящено обсуждению проекта документа, предусматривающего корректировку указа "Об изъятии и предоставлении земельных участков".

"Мне уже принесли документ — вдоль кольцевой дороги надо вырубить 220 деревьев. Чем они мешают линии электропередачи? Сколько деревьев до сих пор упало на эту линию электропередачи? Хотел бы услышать объяснения подобных предложений", — подчеркнул глава государства, слова которого приводит пресс-служба президента.

Лукашенко подчеркнул, что сплошная вырубка или повторение прошлогодней ситуации, когда в результате вала деревьев из-за погодной ситуации без электричества остались многие населенные пункты, недопустимы.

"Я хочу, чтобы вы были хозяевами на своей земле и относились к деревьям, которые выросли, благодаря Богу, как к вами посаженным", — сказал президент.

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© Sputnik / Виктор Толочко Вице-премьер Михаил Русый

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