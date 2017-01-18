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Доллар США возобновил рост на биржевых торгах
19.01.2017 12:35 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 19 января. 19 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль, после нескольких дней роста, начал сдавать позиции к доллару США, при этом укрепился к евро и российскому рублю.
По итогам торгов курс евро снизился на 0,0059 рубля (0,28%) до 2,0719 рубля.
Курс доллара вырос на 0,0033 рубля (0,17%) и составил 1,9472 рубля.
Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0128 рубля (0,39%) и составил 3,2738 белорусского рубля за 100 российских.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доля доллара США — 30% и евро — 20%.
Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Нефть накануне падала в цене и к полудню четверга марка Brent торгуется немногим выше отметки 54 доллара за баррель.
В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 четверга вырос на 16,91 копейки, составив 59,3521 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 19 января. 19 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль, после нескольких дней роста, начал сдавать позиции к доллару США, при этом...
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