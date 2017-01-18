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За 11 месяцев 2016 года просроченная задолженность организаций Беларуси по кредитам и займам выросла почти вдвое
19.01.2017 13:06 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 19 января. Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций Беларуси (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 декабря 2016 года составила 2 млрд 894,6 млн рублей. За 11 месяцев она увеличилась на 95,5% (в 1,96 раза), за ноябрь — на 0,5%, сообщает Белстат.
В целом задолженность по кредитам и займам на 1 декабря 2016 года составила 59 млрд 691,4 млн рублей — на 5,1% больше, чем на 1 января прошлого года, и на 2,4% больше по сравнению с показателем на 1 ноября.
Просроченная кредиторская задолженность за 11 месяцев минувшего года увеличилась на 21% и составила 7 млрд 13,3 млн рублей, с 1 ноября — выросла на 0,3%.
Кредиторская задолженность в целом на 1 декабря 2016 года составила 39 млрд 214,3 млн рублей, или на 11,1% больше, чем на 1 января прошлого года, и на 0,7% больше по сравнению с показателем на 1 ноября.
Внешняя просроченная кредиторская задолженность снизилась с начала 2016 года на 4,6% и к 1 ноября составила 1 млрд 134,5 млн рублей. За ноябрь она снизилась на 1,3%. В целом внешняя кредиторская задолженность с начала года выросла на 1,9% (до 9 млрд 105,4 млн), за ноябрь — выросла на 1,7%.
Просроченная дебиторская задолженность выросла с начала прошлого года на 23% и на 1 декабря составила 7 млрд 428,6 млн рублей, с 1 ноября — выросла на 2,2%.
Вся дебиторская задолженность на 1 декабря 2016 года составила 30 млрд 379,7 млн рублей, или на 12,6% больше, чем на 1 января прошлого года, и на 2,2% больше по сравнению с 1 ноября.
Внешняя просроченная дебиторская задолженность снизилась с начала прошлого года на 7,1% и составила на 1 декабря 971,1 млн рублей. С 1 ноября она снизилась на 1,2%. В целом внешняя дебиторская задолженность с начала прошлого года выросла на 0,8% до 7 млрд 8,4 млн, за ноябрь — выросла на 1,3%.
Комментируя БелаПАН состояние расчетов белорусских организаций, почетный председатель Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Георгий Бадей отметил: "Экономическая ситуация, снижение потребительского спроса ложатся на финансы предприятий. Рост дебиторской задолженности наблюдается постоянно и неуклонно. И в ней примерно 30% — это неплатежи бюджетных организаций, а в строительстве эта доля достигает и 70%".
По словам Бадея, даже если предприятие не получает выручку, оно обязано заплатить налоги. "В целом фискальная система на фоне снижения потребительского спроса, в том числе на рынке нашего основного партнера — России, приводит к тому, что финансы предприятий, как говорится, "поют романсы", — отметил представитель бизнес-союза.
По его прогнозам, в этом году ситуация не изменится, поскольку белорусское правительство не приняло и не принимает кардинальных мер по финансовому оздоровлению малых и средних предприятий. "Например, налоговые каникулы (отсрочка налоговых платежей на два месяца) дали бы возможность снизить затраты предприятий на 6%, но власти на это не идут. Им важнее демонстрировать усилия по развитию социально ориентируемой экономики", — добавил Георгий Бадей.
Марина Носова, БелаПАН.
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За 11 месяцев 2016 года просроченная задолженность организаций Беларуси по кредитам и займам выросла почти вдвое
Минск, 19 января. Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций Беларуси (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1...
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