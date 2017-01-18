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Беларусь хочет сохранить поставки продуктов в РФ на уровне 2016 года

19.01.2017 13:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 янв – Sputnik. Беларусь в 2017 году планирует сохранить объем поставок продовольствия в Россию на уровне прошлого года, заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Алексей Богданов.

Беларусь хочет сохранить поставки продуктов в РФ на уровне 2016 года
© Sputnik Павел Лисицын
Россельхознадзор недоволен продукцией фирм "куриного короля" Баскина

По его словам, в феврале две страны согласуют объемы взаимных поставок продовольствия. 

"Ежегодно мы с Россией подписываем взаимные балансы по поставкам продовольствия, куда включается мясо-молочная продукция и сахар. Эти балансы подписываем на совместной коллегии, мы уже прорабатываем вопрос проведения такой коллегии в феврале, где и подпишем балансы", – сказал Богданов в четверг журналистам в Минске.

Он отметил, что РФ остается самым важным торгово-экономическим партнером. 

"Мы туда поставляем львиную долю сельхозпродукции, и это говорит о том, что Беларуси удалось добиться популярности и высокой лояльности потребителей к нашим товарам. Стратегия такова: сохранить на российском рынке то, чего мы достигли за прошлые годы, тот объем и уровень поставок. А дополнительный объем сельхозпродукции, который планируем производить и в мясе, и в молоке, обязательно диверсифицировать", – пояснил представитель Минсельхозпрода.

В 2016 году Беларусь неоднократно сталкивалась с проблемами при поставках продовольствия в РФ. Россельхознадзор приостанавливал поставки с белорусских предприятий мясной и молочной промышленности. Кроме того, российское надзорное ведомство выносило запреты о реэкспорте в РФ с территории Беларуси различных овощей и фруктов происхождением из различных африканских и латиноамериканских государств, а также указывало на недопустимость реэкспорта из стран, которые входят в санкционный список.

 
Теги: Минск
 
 
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В феврале Москва и Минск согласуют объемы взаимных поставок продовольствия. Россия остается для республики самым важным рынком сбыта.

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