Создатель белорусских клиник «Новое зрение» Олег Ковригин намерен построить в Петрозаводске офтальмологический центр. Данный проект бизнесмен обсудил на встрече с главой Карелии Александром Худилайненом, сообщает пресс-служба правительства республики.





В 2016 году структуры Олега Ковригина приобрели на торгах двухэтажное здание на набережной Варкауса в Петрозаводске, где ранее располагался филиал федерального госучреждения «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н.Федорова. Объект планируется реконструировать и надстроить два этажа, а в существующих сейчас помещениях, после их оснащения современной медицинской техникой, начнется прием пациентов.

По словам Ковригина, в создание медцентра в Карелии планируется вложить порядка 600−700 млн российских рублей.

В результате реализации проекта предполагается создание 60−70 рабочих мест.

По поручению Александра Худилайнена будет создана рабочая группа для решения юридических, организационных, медицинских и других вопросов, связанных с реализацией проекта, говорится в сообщении.





В настоящее время офтальмологические операции в Карелии ждут порядка трех тысяч человек.

— Как только клиника начнет работать, мы сможем сделать «открытую операционную», это означает, что все врачи, работающие за границей, будут приезжать сюда оперировать. Параллельно мы будем обучать специалистов Карелии, — цитирует пресс-служба правительства Карелии Олега Ковригина.

Глазная клиника должна начать работу в Петразаводске уже во второй половине этого года.

В настоящее время Олег Ковригин готовит к запуску клинику в Бресте, которая станет пятым объектом в белорусской сети «Новое зрение». С 2012 года бизнесмен проживает в Вильнюсе, куда переехал из Минска из-за преследования белорусских силовиков.