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Опальный в Беларуси бизнесмен Ковригин создает глазную клинику в России
19.01.2017 14:28 — Новости Экономики | Tut.by
Создатель белорусских клиник «Новое зрение» Олег Ковригин намерен построить в Петрозаводске офтальмологический центр. Данный проект бизнесмен обсудил на встрече с главой Карелии Александром Худилайненом, сообщает пресс-служба правительства республики.
По словам Ковригина, в создание медцентра в Карелии планируется вложить порядка 600−700 млн российских рублей.
В результате реализации проекта предполагается создание 60−70 рабочих мест.
По поручению Александра Худилайнена будет создана рабочая группа для решения юридических, организационных, медицинских и других вопросов, связанных с реализацией проекта, говорится в сообщении.
В настоящее время офтальмологические операции в Карелии ждут порядка трех тысяч человек.
— Как только клиника начнет работать, мы сможем сделать «открытую операционную», это означает, что все врачи, работающие за границей, будут приезжать сюда оперировать. Параллельно мы будем обучать специалистов Карелии, — цитирует пресс-служба правительства Карелии Олега Ковригина.
Глазная клиника должна начать работу в Петразаводске уже во второй половине этого года.
В настоящее время Олег Ковригин готовит к запуску клинику в Бресте, которая станет пятым объектом в белорусской сети «Новое зрение». С 2012 года бизнесмен проживает в Вильнюсе, куда переехал из Минска
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Создатель белорусских клиник "Новое зрение" Олег Ковригин, проживающий с 2012 года в Вильнюсе, намерен построить в Петрозаводске офтальмологический центр.
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