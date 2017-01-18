Белорусская сторона надеется договориться с российскими коллегами о сохранении объема поставок продовольствия. При этом представитель Минсельхозпрода назвал белорусскую продукцию для России - товаром внутреннего рынка, а не импортом.

Минсельхозпрод намерен сохранить достигнутые за минувшие годы показатели поставок белоруской продукции на российский рынок, а дополнительные объемы производства отправлять на третьи рынки для диверсификации экспорта. Об этом рассказал сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.

Чиновник при этом отметил, что белорусская продукция для российского рынка является товаром внутренним, так как между странами фактически нет границ, поэтому нельзя говорить о том, что товары из Беларуси могут создать конкуренцию товарам из РФ на российском рынке.

Богданов признал при этом, что со стороны РФ случаются и недружественные действия в адрес продукции белорусского производства, однако он назвал их «частично обоснованными». А вот претензии по безопасности и качеству, по мнению чиновника, надуманы: ни одна страна мира, кроме России, не высказывала Беларуси подобного рода претензий.

Беларусь полностью зависит от российского рынка

Несмотря на попытки диверсифицировать экспорт белорусских товаров, Россия по-прежнему занимает самый большой удельный вес в общем объеме экспорта - 94,5%, за 11 месяцев 2016 года на российский рынок было поставлено продукции на сумму 1,946 млрд долларов. Как отметил Богданов, это немного меньше, чем в предыдущем году (99,7%). Большая часть продукции экспортировалась в Москву (20%), Санкт-Петербург (11,6%) и Московскую область (30,5%).

Другие страны СНГ занимают 3,8% экспорта, при этом обеспечен рост поставок в Армению, Кыргызстан, Туркменистан, экспорт из Беларуси в Украину вырос в 3,2 раза, а до 2014 года украинский рынок был вторым по экспорту для белорусской продукции. Страны дальнего зарубежья занимают в общем объеме экспорта около 2%.

При этом объемы поставок на этот год белорусская и российская стороны еще не утвердили. Ожидается, что это произойдет лишь в феврале и белорусская сторона надеется, что объем поставок не только не уменьшится, но и увеличится по позиции «молочная продукция».

«Ежегодно мы с Россией подписываем взаимные балансы по поставкам продовольствия, куда включается мясо-молочная продукция и сахар. Эти балансы подписываем на совместной коллегии, мы уже прорабатываем вопрос проведения такой коллегии в феврале, где и подпишем балансы», - сообщил Богданов.