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Литва: Беларусь пригласила миссию МАГАТЭ не в полном объеме
19.01.2017 15:03 — Новости Экономики | Tut.by
Миссия SEED МАГАТЭ, которая в эти дни работает в Беларуси, была приглашена для изучения ситуации на БелАЭС не в полном объеме, считает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Так он прокомментировал переписку с генсеком МАГАТЭ Юкии Амано, сообщает
По данным литовского ведомства, представители МАГАТЭ «подтвердили, что Беларусь принимает неполную миссию SEED 16−20 января». «Принимающая сторона определила объем работы миссии, а не МАГАТЭ», — сообщает сайт МИД Литвы.
«Мы очень обеспокоены тем, что Беларусь избирательно применяет стандарты ядерной безопасности. Это неприемлемо, — отметил Линкявичюс. — Беларусь пропустила оценку площадки для строительства и пригласила миссию МАГАТЭ SEED, которая, скорее всего, ограничится только оценкой дизайна электростанции».
Литовский министр прогнозирует, что власти затем распространят лишь позитивные результаты работы миссии, введя в заблуждение свое общество и другие страны.
По мнению Линкявичюса, такой подход Минска означает, что ему есть что скрывать.
МИД Литвы далее поясняет, что приехавшая миссия МАГАТЭ не будет анализировать такие ключевые вопросы, как критерии для выбора площадки под строительство станции, воздействие на окружающую среду и проводились ли сейсмические исследования.
13 января
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"Принимающая сторона определила объем работы миссии, а не МАГАТЭ", - сообщает сайт МИД Литвы.
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