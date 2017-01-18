МИНСК, 19 янв – Sputnik. Делегация Беларуси на следующей неделе отправится в Женеву для проведения раунда переговоров по присоединению республики ко Всемирной торговой организации (ВТО), сообщили Sputnik в пресс-службе МИД Беларуси.

Беларусь начала процесс вступления в ВТО в 1993 году. В 2015-м он активизировался, а в 2016 году, после снятия с республики санкций ЕС, многие страны заявили о том, что ждут страну в организации, и выступили с инициативой возобновления переговоров. Ранее белорусские власти анонсировали проведение полномасштабного раунда переговоров в январе.

Как сообщили в МИД, переговоры пройдут 23-26 января, белорусскую делегацию возглавит первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко. В состав делегации также входят представители министерств иностранных дел, экономики, торговли и антимонопольного регулирования, финансов, сельского хозяйства и продовольствия, здравоохранения, юстиции, Госстандарта, ГТК, Нацбанка и Национального центра интеллектуальной собственности.

"В рамках переговоров состоится восьмое официальное заседание Рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО, в работе которой примут участие представители 46 стран-членов Организации", – добавили в МИД.

В ходе заседания члены ВТО совместно с белорусской делегацией рассмотрят вопросы внешнеторгового режима нашей страны, согласуют планы по дальнейшей работе. Запланировано также проведение двусторонних переговоров с более чем 10 странами-членами ВТО, проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.