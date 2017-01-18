Александр Лукашенко поставил задачу усовершенствовать законодательство об изъятии и предоставлении земельных участков. Такое поручение Глава государства дал 19 января на совещании по данной проблематике.

открыл совещание Лукашенко. - Передача земли должна приносить государству экономическую выгоду. При этом нужно исключить излишние административные барьеры и чрезмерную бюрократию". "Наша задача - подходить ко всем изменениям взвешенно. Я не говорю, что невозможно корректировать какие-то нормы законодательства: и декреты, и указы Президента, и законы подлежат корректировке, поскольку жизнь идет, все меняется. Но я хотел бы знать причину и какие изменения произошли, что мы опять беремся за этот документ, -. - Передача земли должна приносить государству экономическую выгоду. При этом нужно исключить излишние административные барьеры и чрезмерную бюрократию".

В Беларуси существовали разные подходы к регулированию земельного законодательства: сначала эти вопросы жестко контролировались, а затем губернаторам была дана возможность принимать решения на местах, предоставляя земли инвесторам. Однако данное послабление привело к ненадлежащему исполнению законодательства и, как результат, запущению территорий. "Поэтому я был вынужден отказаться от практики предоставления земельных участков губернаторами и вернуть это право Президенту. Еще раз подчеркиваю: кто-кто, а губернаторы знают мое отношение к земле, - отметил Александр Лукашенко. - Это богатство страны. Губить его никому не позволено, потому что оно не нам принадлежит и даже не нашим детям. Оно принадлежит будущим поколениям".

Лукашенко интересовался, направлен ли рассматриваемый документ на корректировку указа "Об изъятии и предоставлении земельных участков".

"В настоящее время остро стоит вопрос о вовлечении в хозяйственный оборот земельных участков, занятых инвесторами, не исполняющими свои обязательства. Особенно в Минской области. Необходимо навести порядок с такими инвесторами", - отметил белорусский руководитель.

Лукашенко поинтересовался проводимыми мерами по вырубке деревьев вблизи линий электропередачи. По его словам, сплошная вырубка или повторение прошлогодней ситуации, когда в результате вала без электричества остались многие населенные пункты, недопустимы. "Мне уже принесли документ - вдоль кольцевой дороги надо вырубить 220 деревьев. Чем они мешают линии электропередачи? Сколько деревьев до сих пор упало на эту линию электропередачи? Хотел бы услышать объяснения подобных предложений, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я хочу, чтобы вы были хозяевами на своей земле и относились к деревьям, которые выросли благодаря Богу, как к вами посаженным".

Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев доложил, что проектом указа предлагается, не изменяя концептуально существующие подходы к изъятию и предоставлению земельных участков, упростить данные процедуры, предусмотреть механизмы защиты прав землепользователей, а также усилить ответственность за принимаемые решения по земельным вопросам.

Что изменится в законодательстве о земле

рассказал о запланированных изменениях в земельном законодательстве, пишет БЕЛТА. Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаевв земельном законодательстве, пишет БЕЛТА.

Все процедуры, предусмотренные указом № 667 "Об изъятии и предоставлении земельных участков", работают. Однако развитие информационных технологий и возникновение спорных ситуаций, которые порой приводят к ненадлежащему и нерациональному использованию земель, требуют корректировки действующего документа.

Предлагается ввести механизмы, направленные на защиту прав землепользователей. "Предусматривается, что в случае изъятия участка сроки возмещения убытков землепользователю должны быть четко очерчены", - пояснил председатель комитета. С этой целью две процедуры - отвода и установления границ на местности - объединяются в одну.

"Кроме того, устанавливается срок (раньше этого не было сделано) для отказа исполкомом в предоставлении земельного участка. Это тоже упростит процедуру и сделает ее более четкой", - считает Андрей Гаев.

"Для развития территорий генеральные планы и иные документы градостроительного планирования утверждаются на длительный период. На практике возникают случаи, когда граждане и юридические лица хотят улучшить принадлежащие им объекты недвижимости и сталкиваются с вопросами получения разрешений на это. Поэтому в проекте указа заложена норма о том, что они смогут улучшать принадлежащее им недвижимое имущество независимо от утвержденных генеральных планов", - рассказал еще об одном предлагаемом новшестве председатель Госкомимущества.

Лукашенко потребовал рационализировать порядок работы с пустующими и ветхими домами. "Он будет распространен не только на сельские населенные пункты, но и города. В нем будут упрощены вопросы, связанные с вовлечением в оборот и сносом ветхих объектов", - отметил Андрей Гаев.

Александр Лукашенко также поручил разработать порядок изъятия земельных участков с недостроенными объектами. Особое внимание глава государства обратил на более четкую и обоснованную проработку целей предоставления земельных участков и назначения возводимых объектов. По его мнению, данная работа должна проводиться своевременно.

"Эти корректировки будут внесены, и проект указа будет доработан в самое ближайшее время", - заверил руководитель Государственного комитета по имуществу.

"Землю дали, землю забрали"

Экономист Лев Марголин считает, что главный посыл сегодняшнего совещания - как лучше дать и как лучше забрать земельный участок.

- Единственный вопрос, который интересовал и интересует Лукашенко, - как изъять земельные участки. Можно улучшать механизмы предоставления земельных участков, но при этом надо быть уверенным, что всегда можно изъять выделенный участок обратно. А это ставит крест на проблеме эффективного использования земли. Если землю можно предоставить и так же легко забрать, никто не станет хозяйствовать на земле. Такая игра в "народную заботу" о будущих поколениях. Но забота заключается не в сохранении болота или леса в том состоянии, в котором они находятся сейчас, истинная забота состоит в том, чтобы передать землю в лучшем состоянии, нежели она находится сейчас. А вот этого как раз нет, и при нынешней системе землепользования и не будет.

Нет конкретики, на которой строится проект указа. Есть вопросы, которые ставит Лукашенко: не станет ли легче мошенникам, и что делать с инвесторами, которые не исполняют свои обязанности? Исходя из вопросов, которые он задает, можно сделать вывод: речь не идет об улучшении землепользования, речь идет о том, как лучше дать и как лучше забрать.

- То есть, речь идет не только о предоставлении и изъятии земельных участков у граждан, но и у инвесторов?

- Речь не идет о том, чтобы обрезать поводок, на котором держатся все инвесторы и хозяйствующие субъекты, не идет даже речи о том, чтобы этот поводок немножко удлинить.

Речь идет о всех категориях землепользователей. Но с гражданами немного сложнее: существует частная собственность на землю. А инвесторы не имеют такого права, поэтому все время надо иметь в виду, что эту землю у тебя могут в любой момент изъять.