МИНСК, 19 янв – Sputnik. Представители Беларуси проводят в Москве переговоры с Россией по нефтегазовой теме, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя белорусского отраслевого ведомства.



© Sputnik Стрингер Белоруснефть увеличит добычу газа со своих российских активов

Нефтегазовый спор между РФ и Беларусью длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ. В октябре стороны, не углубляясь в подробности, объявили о достижении компромисса. Однако спор остается открытым до сих пор.

"Представители Беларуси принимают участие в переговорах в Москве", – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что для решения белорусско-российского нефтегазового спора в стране была создана рабочая группа, члены которой проводят переговоры в перманентном режиме с российскими коллегами.

"Проблема (нефтегазового спора с РФ – Sputnik) ведь не решена. Это проходят стандартные переговоры", – сказал представитель ведомства.

Как ранее сообщал Sputnik, в течение всего 2016 года Беларусь и РФ вели переговоры о формуле цены газа. Несмотря на все усилия, Минск не смог настоять на своем видении механизма формирования цен, а также договориться об отсрочке накопившейся недоплаты за российский газ. В ответ на газовый спор РФ сократила поставки нефти в Беларусь: за 2016 год республика получила немногим более 18 миллионов тонн нефти, что на 20% меньше ожидаемого.

Кроме того, в 1 квартале 2017 года Россия поставит в Беларусь только 4 миллиона тонн нефти , хотя ранее "Транснефть" заявляла о планах поставки на белорусские НПЗ 4,5 миллионов тонн. Полная потребность НПЗ на квартал – 6 миллионов тонн.

В минувшем году Минск также пытался оказать давление на российских партнеров, увеличив в октябре сразу на 50% тарифы на транзит российской нефти. Позднее это решение пришлось отменить. Но с 1 февраля 2017 года Беларусь поднимает тарифы на 7,7% – без согласования с РФ. В свою очередь ПАО "Транснефть" готово повысить тарифы только на 7% – прогнозный уровень инфляции в РФ на 2017 год плюс три процентных пункта.