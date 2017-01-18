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Наводнение проверило людей и машины Cat

19.01.2017 13:22 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Когда в августе 2016 года на южную Луизиану обрушилось катастрофическое наводнение, опустошения были огромны. Это стихийное бедствие оказалось наиболее тяжелым из коснувшихся США после урагана Сэнди. Наводнение повредило более 146 тысяч домов. В частности, это затронуло многих сотрудников местного дилера Cat, их друзей и семей. Но это не помешало компании Louisiana Cat, оперативно действуя, помочь не только ее людям, но и всему коммьюнити, которое она обслуживает. Наш отдел кадров проделал колоссальную работу, связавшись с нашими сотрудниками в пострадавших районах, чтобы выяснить, что им необходимо и как мы могли бы им помочь, говорит директор Louisiana Cat Гленн Дюплантис. Как компания, мы сделали это приоритетным. Клиентам Louisiana Cat были предложены оборудование и поддержка по части очистки. С помощью Caterpillar местный дилер выявил одну машину, идеальную для быстрого удаления мусора из жилой и коммерческой застройки.

Это колесный экскаватор Cat M316F. Компания Louisiana Cat заказала четыре эквкаватора M316F, оснащенных специальными грейферами для сбора отходов, которые были доставлены в наиболее пострадавший район столичного города Батон-Руж. За тридцать дней эти четыре машины убрали тысячи тонн мусора. Гленнт Дюплантис высоко оценил работу команды Caterpillar, которую она проделала, чтобы обеспечить доставку оборудования на место и самое оперативное введение его в работу.

Один из сотрудничавших с нами представителей Cat очень активно участвовал в подборе машины и навесного оборудования, получил их здесь в течение считанных дней, помог нам собрать машины, провел необходимый тренинг с клиентом, говорит Дюплантис. Для того, чтобы привыкнуть к M316F, нужно некоторое время, и он провел это время с клиентом, чтобы убедиться, что ему удобно пользоваться оборудованием Cat.

У этого клиента, подрядчика Gator Environmental, был контракт на уборку около 330 тысяч тонн строительного мусора и следов наводнения. Компания отмечает быстрое реагирование как Caterpillar, так и Louisiana Cat, при доставке оборудования, необходимого для пострадавшего района. Для Дюплантиса, чей собственный дом был поврежден в результате наводнения, эта помощь также немаловажна.

Я испытываю огромное чувство гордости, сотрудничая с компанией, которая имеет и проявляет не только потенциал, но и отношение, говорит он. Сегодня, спустя несколько месяцев после наводнения, все постепенно возвращается к нормальной жизни, и за это Дюплантис благодарен многим национальным и местным организациям, которые вмешались, чтобы помочь людям в южной Луизиане. Они проделали замечательную работу, говорит он. Сейчас это место не выглядит так, как 30 дней назад.

www.cat.com
 
 
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Когда в августе 2016 года на южную Луизиану обрушилось катастрофическое наводнение, опустошения были огромны. Это стихийное бедствие оказалось наиболее тяжелым из...

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