В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наводнение проверило людей и машины Cat Когда в августе 2016 года на южную Луизиану обрушилось катастрофическое наводнение, опустошения были огромны. Это стихийное бедствие оказалось наиболее тяжелым из...

Когда в августе 2016 года на южную Луизиану обрушилось катастрофическое наводнение, опустошения были огромны. Это стихийное бедствие оказалось наиболее тяжелым из коснувшихся США после урагана Сэнди. Наводнение повредило более 146 тысяч домов. В частности, это затронуло многих сотрудников местного дилера Cat, их друзей и семей. Но это не помешало компании Louisiana Cat, оперативно действуя, помочь не только ее людям, но и всему коммьюнити, которое она обслуживает. Наш отдел кадров проделал колоссальную работу, связавшись с нашими сотрудниками в пострадавших районах, чтобы выяснить, что им необходимо и как мы могли бы им помочь, говорит директор Louisiana Cat Гленн Дюплантис. Как компания, мы сделали это приоритетным. Клиентам Louisiana Cat были предложены оборудование и поддержка по части очистки. С помощью Caterpillar местный дилер выявил одну машину, идеальную для быстрого удаления мусора из жилой и коммерческой застройки.Это колесный экскаватор Cat M316F. Компания Louisiana Cat заказала четыре эквкаватора M316F, оснащенных специальными грейферами для сбора отходов, которые были доставлены в наиболее пострадавший район столичного города Батон-Руж. За тридцать дней эти четыре машины убрали тысячи тонн мусора. Гленнт Дюплантис высоко оценил работу команды Caterpillar, которую она проделала, чтобы обеспечить доставку оборудования на место и самое оперативное введение его в работу.Один из сотрудничавших с нами представителей Cat очень активно участвовал в подборе машины и навесного оборудования, получил их здесь в течение считанных дней, помог нам собрать машины, провел необходимый тренинг с клиентом, говорит Дюплантис. Для того, чтобы привыкнуть к M316F, нужно некоторое время, и он провел это время с клиентом, чтобы убедиться, что ему удобно пользоваться оборудованием Cat.У этого клиента, подрядчика Gator Environmental, был контракт на уборку около 330 тысяч тонн строительного мусора и следов наводнения. Компания отмечает быстрое реагирование как Caterpillar, так и Louisiana Cat, при доставке оборудования, необходимого для пострадавшего района. Для Дюплантиса, чей собственный дом был поврежден в результате наводнения, эта помощь также немаловажна.Я испытываю огромное чувство гордости, сотрудничая с компанией, которая имеет и проявляет не только потенциал, но и отношение, говорит он. Сегодня, спустя несколько месяцев после наводнения, все постепенно возвращается к нормальной жизни, и за это Дюплантис благодарен многим национальным и местным организациям, которые вмешались, чтобы помочь людям в южной Луизиане. Они проделали замечательную работу, говорит он. Сейчас это место не выглядит так, как 30 дней назад.www.cat.com