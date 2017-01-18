В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аккумуляторный трубосжиматель PEX-One для работы одной рукой RIDGID меняет способ комппрессионного монтажа труб PEX из сшитого полиэтилена, вводя новый одноручный компрессионный инструмент, PEX-One, работающий от 12-вольтного...

RIDGID меняет способ комппрессионного монтажа труб PEX из сшитого полиэтилена, вводя новый одноручный компрессионный инструмент, PEX-One, работающий от 12-вольтного аккумулятора. Нужно сказать, что PEX-One является первым в отрасли инструментом, предназначенным для работы одной рукой и разработанным для выполнения простых и точных пресс-соединений в любом месте работы сантехмонтажника. Весящий всего 2,27 килограмма PEX-One на тридцать процентов легче, чем другие инструменты с питанием от аккукмуляторов, которые могут выполнять пресс-соединения труб PEX. Данный пресс-инструмент рассчитан на сжатие труб трех диаметров и имеет компактный дизайн, который высвобождает место в инструментальном поясе и ящике для инструментов. Идеально подходит для выполнения воздушных соединений и работы в ограниченном пространстве. Обеспечивает полную мощность через более чем 150 сжатий на одной зарядке с пятьюсекундным циклом обжима. Инструмент может работать с несколькими размерами фитингов до одного дюйма и имеет сменные плашки с системой быстрой смены.Новый RIDGID PEX-One компания разрабатывала, разумеется, думая о персонале подрядчиков. На основании собеседований разработчиков RIDGID с подрядчиками и благодаря глубокому пониманию их проблем, сформировавшемуся на основе проводимых исследований, после немалого времени, проведенного на стройплощадках, удалось установить, что принятый ручной инструмент неэффективен и неудобен в ношении на теле, говорит маркетинг-менеджер RIDGID Global Маркус Борман. Инновационный же легкий одноручный PEX-One максимизирует эффективность на месте проведения работ и снижает усталость подрядчика.PEX-One является последним на сегодняшний день продуктом в линейке пресс-инструментов RIDGID, представленной RP 200-B, RP 210-B и RP 340. Выпускаемые с 1999 года, пресс-инструменты являются непревзойденными в области быстрых и надежных соединений труб из меди, нержавеющей стали, углеродистой стали, полиэтилена PEX, а также многослойных труб. Система RIDGID ProPress является оригинальной системой соединения труб, практикуемой в Северной Америке, и это только одно из множества нововведений, которые помогают RIDGID возглавлять отрасль пресс-инструмента.www.ridgid.com