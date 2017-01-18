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Минск отвечает Вильнюсу: Для вас никакая новость о БелАЭС не будет достаточно хорошей

19.01.2017 18:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Литва делает все, чтобы дезавуировать выводы и саму миссию SEED МАГАТЭ, которая сейчас заканчивает свою работу в Беларуси, заявили в белорусском МИД. Так там прокомментировали слова министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса о том, что Беларусь пригласила миссию МАГАТЭ для изучения ситуации на БелАЭС не в полном объеме.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Мы очень обеспокоены тем, что Беларусь избирательно применяет стандарты ядерной безопасности. Это неприемлемо, — отметил Линкявичюс. — Беларусь пропустила оценку площадки для строительства и пригласила миссию МАГАТЭ SEED, которая, скорее всего, ограничится только оценкой дизайна электростанции». Литовский министр прогнозирует, что власти затем распространят лишь позитивные результаты работы миссии, введя в заблуждение свое общество и другие страны. По мнению Линкявичюса, такой подход Минска означает, что ему есть что скрывать.

По просьбе TUT.BY заявление литовского министра прокомментировали в МИД Беларуси. Там напомнили, что прогнозировали такую реакцию Вильнюса на брифинге на прошлой неделе.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— К сожалению, хорошие новости нашим литовским партнерам не очень нужны. Или, скажем так, никакая новость о Белорусской АЭС не будет для них достаточно хорошей. В данном случае это очевидно, как никогда. За сутки до пресс-конференции руководства миссии МАГАТЭ, не дожидаясь ее выводов, не давая шанса высказаться экспертам, которые сегодня заняты подготовкой итоговых документов, литовская сторона делает все, чтобы дезавуировать выводы и саму миссию Агентства.

В МИД Беларуси отмечают, что поводом для высказывания Линкявичюса стало «некое письмо генерального директора МАГАТЭ, которое им не приводится и не цитируется».

— Нельзя же считать цитатой ссылку на неких «представителей МАГАТЭ», которые, со слов литовской стороны, подтвердили некие опасения Вильнюса в отношении формата миссии?

Кроме того, Мирончик обращает внимание, что глава МИД Литвы «оппонирует белорусской стороне, якобы заявлявшей, что формат миссии определяется не ею, а Агентством». На деле же, добавляют в МИД Беларуси, Минск комментировал не формат миссии SEED, а ее персональный состав и тот факт, что Беларусь не возражала против этого состава.

—  Как видите, литовская сторона использует простой прием: опровергает заявления, которые сама приписывает оппонентам.

В белорусском МИД повторили свою позицию о том, что все должны уважать «авторитет и мнение международных структур, профессионально работающих по данному направлению».

— Давайте дадим экспертам МАГАТЭ и белорусским специалистам спокойно закончить свою работу. Уверен, что завтра они ответят на все вопросы.

13 января стало известно о грядущем визите в Беларусь миссии МАГАТЭ по оценке проектирования площадки АЭС с учетом внешних событий (миссии SEED). В МИД Беларуси подчеркнули, что приглашение таких миссий — добровольная инициатива Минска для повышения доверия к нашей первой АЭС и шаг навстречу пожеланиям Литвы.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Литва делает все, чтобы дезавуировать выводы и саму миссию SEED МАГАТЭ, которая сейчас заканчивает свою работу в Беларуси, заявили в МИД.

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