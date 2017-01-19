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Трамп начнет день инаугурации с посещения церкви

19.01.2017 21:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 янв – Sputnik. День инаугурации избранного президента США Дональда Трампа начнется для него с посещения богослужения, сообщил его пресс-секретарь Шон Спайсер.

Трамп начнет день инаугурации с посещения церкви
© AFP/ Mladen Antonov
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Инаугурация Трампа состоится в столице США – Вашингтоне 20 января.

"Завтра у нас большой день. Он начнется с того, что избранный президент и избранный вице-президент (Майкл Пенс) с членами семей, а также члены (нового) кабинета с родственниками и друзьями в 08:30 посетят богослужение в церкви святого Иоанна напротив Белого дома", – сказал Спайсер на брифинге.

Эта церковь – ближайшая к Белому дому, традиция проводить там "инаугурационные" богослужения зародилась несколько десятилетий назад. Кроме того, многие президенты посещали ее на постоянной основе во время пребывания в Белом доме.

Как отметил Спайсер, в 09:30 Трамп, Пенс и члены их семей приедут в Белый дом на чаепитие, а часом позднее отправятся к Капитолию, где и пройдет церемония инаугурации.

По словам пресс-секретаря, "церемония приведения к присяге начнется в 11:00 на западной лужайке Капитолия". Затем Трамп выступит с инаугурационной речью. В 13:00 Трамп, Пенс и их родные посетят торжественный обед с членами конгресса, в 15:00 они будут наблюдать за инаугурационным парадом около Белого дома.

Наконец, в 19:00 главные участники торжеств посетят Бал свободы в Вашингтонском выставочном центре, после чего отправятся на Военный бал в Национальном музее градостроительства.

Разница во времени между Минском и Вашингтоном составляет минус 8 часов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
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День у избранного президента США распланирован полностью – до самого вечера, когда он примет участие в балах.

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