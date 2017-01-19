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На территории "Великого камня" создадут субпарк светодиодной продукции
19.01.2017 22:15 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 19 января. Соглашение о создании в индустриальном парке "Великий камень" субпарка светодиодной продукции подписано в ходе визита в КНР белорусской делегации во главе с заместителем председателя Минского областного исполнительного комитета Виктором Сиренко.
Как сообщило посольство Беларуси в Китае, 18 января состоялась встреча делегации с вице-губернатором провинции Гуандун Хэ Джунъю. Одним из результатов переговоров стало подписание соглашения о создании субпарка светодиодной продукции. Подписание документа состоялось в ходе церемонии открытия Международного фестиваля освещения, организованного администрацией провинции Гуандун и Ассоциацией осветительных приборов.
Кроме того, согласно подписанному унитарным предприятием "Мингорсвет" и Ассоциацией осветительных приборов провинции Гуандун протоколу запланировано совместное проведение в Минске в сентябре 2017 года фестиваля света и выставки-ярмарки осветительных приборов и оборудования.
Китайско-белорусский индустриальный парк, расположенный в 25 км от Минска, представляет собой территориальное образование площадью 91,5 кв. км с особым правовым режимом для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса. В качестве резидентов парка могут выступать любые компании независимо от страны происхождения капитала.
Китайско-белорусское совместное закрытое акционерное общество "Компания по развитию индустриального парка" учреждено 27 августа 2012 года с участием китайской национальной машиностроительной корпорации "Синомач", Минского облисполкома, "Чайна Мерчантс груп", ОАО "Китайская корпорация инжиниринга CAMC", Харбинской инвестиционной группы, Мингорисполкома и государственного холдинга "Горизонт".
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 19 января. Соглашение о создании в индустриальном парке "Великий камень" субпарка светодиодной продукции подписано в ходе визита в КНР белорусской...
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