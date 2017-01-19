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Завершился официальный визит правительственной делегации Беларуси в Гонконг

19.01.2017 21:50 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 19 января. Завершился официальный визит белорусской правительственной делегации в  Специальный административный район КНР Гонконг, сообщает пресс-служба Совмина.

В ходе визита с 16 по 18 января состоялась встреча первого заместителя премьер-министра Василия Матюшевского с главой администрации САР КНР Гонконг Лян Чжэньином.  Стороны обменялись мнениями относительно развития сотрудничества в инвестиционной, финансовой, торгово-экономической и туристической областях.
                                      
По итогам переговоров подписано соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество. Как сообщал БелаПАН, ставки налогов уменьшены по сравнению с установленными законодательством Республики Беларусь: по роялти — с 15 до 3% (в случае пользования или предоставления права пользования воздушными судами), 5% (в остальных случаях); по дивидендам — с 12% для организаций и 13% для физических лиц до 5%; по процентам — с 10% для организаций и 13% для физических лиц до 5%.

Кроме того, сторонами достигнута договоренность о взаимной отмене виз, которая вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур в Беларуси и КНР и, как ожидается, позволит существенно активизировать контакты двух стран на уровне бизнеса и туризма.

Белорусская правительственная делегация приняла участие в инвестиционном форуме Belarus calling Hong Kong, посвященном сотрудничеству в сфере инвестиций, финансов и туризма между Беларусью и САР.

В своем выступлении Василий Матюшевский отметил, что инвестфорум позволил деловым кругам Гонконга больше узнать о Беларуси, в перспективе найти надежных белорусских партнеров.

В форуме приняли участие крупнейшие банки и финансовые организации Китая: ICBC, China Development Bank (HK), Export-Import Bank of China (HK), CICC, CITIC Capital, CITIC Bank, CTS, Hongkong stock exchange, Shenzhen stock exchange и прочие (более 50 организаций континентального Китая и Гонконга). Беларусь представили "Белагропромбанк", Банк развития, инвестиционный фонд "Зубр капитал".
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 19 января. Завершился официальный визит белорусской правительственной делегации в  Специальный административный район КНР Гонконг, сообщает пресс-служба...

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