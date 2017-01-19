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Имеете ли вы право критиковать «Дом Чижа»? ТЕСТ на знание основ архитектуры
20.01.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Приумножить знания в вопросе интерьерных решений поможет эксклюзивная рубрика Realt.by-
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«Библиотека — чупа-чупс», «Кемпински — не к месту», «О Троицком вообще молчу» — сегодня проверяем городских эстетов на предмет архитектуры. Легко ли вы отличите...
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