Беларусь заняла 9 место в рейтинге стран с упущенными возможностями для нового бизнеса, сообщает Thinktanks.by .

Аналитики американской консалтинговой компании Expert Market сопоставили количество новых бизнесов за 2016 год в 130 странах с уровнем суровости бизнес-среды в каждой из них. По результатам был составлен топ-15 государств с самыми упорными предпринимателями, а также топ-15 стран с упущенными возможностями. Но если в число обладателей самых упорных предпринимателей Беларусь не попала, то среди держав, где возможности бизнеса были упущены, Беларусь заняла 9 позицию.

Наша страна оказалась среди стран, где начать бизнес легко, но новых бизнесов мало. По шкале от 1 до 130 Беларусь заняла 31 место по легкости бизнес-старта. Это значит, что, по мнению американских экспертов, начать новый бизнес-проект в Беларуси относительно просто. Однако по числу новых бизнесов наша страна занимает 84 позицию.

Кстати, в топ-15 стран с упущенными возможностями довольно много и других стран стран СНГ. Так 1-е место в рейтинге занимает Азербайджан, 3-е — Узбекистан, 6-е — Украина, 7-е — Армения, а 10-е — Кыргызстан.

Любопытно, что второе место в данном рейтинге занимает Канада. По легкости бизнес-старта это государство занимает 2-ю позицию, а вот по количеству новых бизнесов — 77-ю.

Напомним, что Беларусь в прошлом году поднялась с 50 на 37 место в рейтинге Doing Business. При этом наша страна вошла в топ-5 государств, достигших за год наибольшего прогресса в деле упрощения ведения бизнеса наряду с Брунеем, Казахстаном, Кенией и Индонезией.