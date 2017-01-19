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Беларусь попала в рейтинг стран с упущенными возможностями
20.01.2017 11:23 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь заняла 9 место в рейтинге стран с упущенными возможностями для нового бизнеса, сообщает
Аналитики американской консалтинговой компании
Наша страна оказалась среди стран, где начать бизнес легко, но новых бизнесов мало. По шкале от 1 до 130 Беларусь заняла 31 место по легкости бизнес-старта. Это значит, что, по мнению американских экспертов, начать новый бизнес-проект в Беларуси относительно просто. Однако по числу новых бизнесов наша страна занимает 84 позицию.
Кстати, в топ-15 стран с упущенными возможностями довольно много и других стран стран СНГ. Так 1-е место в рейтинге занимает Азербайджан, 3-е — Узбекистан, 6-е — Украина, 7-е — Армения, а 10-е — Кыргызстан.
Любопытно, что второе место в данном рейтинге занимает Канада. По легкости бизнес-старта это государство занимает 2-ю позицию, а вот по количеству новых бизнесов — 77-ю.
Напомним, что Беларусь в прошлом году поднялась с 50 на 37 место в рейтинге Doing Business. При этом наша страна вошла в топ-5 государств, достигших за год наибольшего прогресса в деле упрощения ведения бизнеса наряду с Брунеем, Казахстаном, Кенией и Индонезией.
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Наша страна оказалась среди стран, где начать бизнес легко, но новых бизнесов мало.
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