МИНСК, 20 янв — Sputnik. Минск считает важным вопрос обеспечения ядерную безопасности, заявил замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

"Беларусь в полной мере пользуется всеми инструментами, которые предоставляет нам агентство МАГАТЭ", — сказал замминистра на пресс-конференции в Минске, посвященной итогам работы SEED-миссия МАГАТЭ на БелАЭС, сообщает Sputnik Беларусь.

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