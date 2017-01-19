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Минэнерго: обеспечение ядерной безопасности – приоритет Беларуси

20.01.2017 12:42 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв  — Sputnik. Минск считает важным вопрос обеспечения ядерную безопасности, заявил замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

"Беларусь в полной мере пользуется всеми инструментами, которые предоставляет нам агентство МАГАТЭ", — сказал замминистра на пресс-конференции в Минске, посвященной итогам работы SEED-миссия МАГАТЭ на БелАЭС, сообщает Sputnik Беларусь.

 (последует)

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 20 янв  — Sputnik. Минск считает важным вопрос обеспечения ядерную безопасности, заявил замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк. "Беларусь в полной мере...

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