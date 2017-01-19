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Минэнерго: обеспечение ядерной безопасности – приоритет Беларуси
20.01.2017 12:42 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв — Sputnik. Минск считает важным вопрос обеспечения ядерную безопасности, заявил замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.
"Беларусь в полной мере пользуется всеми инструментами, которые предоставляет нам агентство МАГАТЭ", — сказал замминистра на пресс-конференции в Минске, посвященной итогам работы SEED-миссия МАГАТЭ на БелАЭС, сообщает Sputnik Беларусь.
(последует)
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МИНСК, 20 янв — Sputnik. Минск считает важным вопрос обеспечения ядерную безопасности, заявил замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк. "Беларусь в полной мере...
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