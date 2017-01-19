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Лукашенко распорядился искать альтернативные варианты поставок нефти
20.01.2017 12:51 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 20 января. Сокращение поставок российской нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами, заявил Александр Лукашенко, принимая 20 января с докладом вице-премьера Владимира Семашко.
"Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка? Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.
Он напомнил, что соответствующие вопросы обсуждались еще в конце прошлого года. "И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически", — сказал Лукашенко.
"Поэтому я хотел бы услышать, как здесь обстоят дела. Как продвигается переговорный процесс сегодня с Российской Федерацией и на перспективу, чтобы определиться, как нам действовать дальше. Ну и по нефтедобыче в Беларуси", — добавил глава государства.
Беларусь и Россия почти год не могут урегулировать нефтегазовый спор — вопросы стоимости российского газа и загрузки сырьем белорусских нефтеперерабатывающих заводов. С 2016 года Россия, согласно договоренностям, должна была поставлять в Беларусь ежегодно 24 млн тонн нефти вплоть до 2024 года. Однако со второго полугодия поставки были сокращены в связи с задолженностью Минска за российский газ в размере более 280 млн долларов.
В начале этого года российские СМИ сообщали, что в первом квартале Россия собирается сократить поставки нефти в Беларусь с 4,5 до 4 млн тонн.
БелаПАН.
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Минск, 20 января. Сокращение поставок российской нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами, заявил Александр Лукашенко, принимая 20 января с...
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