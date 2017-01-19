МИНСК, 20 янв — Sputnik. Минск считает важным вопрос обеспечения ядерной безопасности, заявил замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

"Беларусь в полной мере пользуется всеми инструментами, которые предоставляет нам агентство МАГАТЭ", — сказал замминистра на пресс-конференции в Минске, посвященной итогам работы SEED-миссии МАГАТЭ на БелАЭС, сообщает Sputnik Беларусь.

Он подчеркнул, что SEED-миссия МАГАТЭ очень важна для Беларуси.

"Мы предоставили МАГАТЭ все необходимые материалы, наши специалисты и специалисты РФ ответили на все вопросы экспертов миссии", — констатировал Михадюк.

Он поблагодарил МАГАТЭ за сотрудничество и объективную оценку.

По его словам, на текущей неделе, кроме SEED-миссии, параллельно в Островце проходит семинар МАГАТЭ по вопросам обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом.

Михадюк напомнил, что решением шестого совещания стран конвенции Эспо была записана рекомендация для Беларуси, пункт 64 призывает Беларусь дальше разрабатывать меры доверия, в том числе МАГАТЭ организовать миссию для оценки площадки с целью результатов оценки критериев выбора площадки. С учетом этих рекомендаций была разработана совместно с агентством программа SEED-миссии, которая эти вопросы и рассматривала.

В свою очередь руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжэгож Ржэнтковски напомнил, что "наше сотрудничество началось много лет назад, и Беларусь делает много для того, чтобы вовлечь МАГАТЭ в решение своих ядерных задач.

"В прошлом году Беларуси принимала миссию МАГАТЭ по оценке регулирующей инфраструктуры, и пообещала принять у себя еще многие миссии МАГАТЭ, в том числе по аварийной готовности и реагированию. Белорусское правительство в полной мере осознаёт свои обязательства по обеспечению ядерной безопасности", — заявил он.

Ржэнтковски проинформировал, что в апреле этого года пройдет еще одна миссия.

Как ранее сообщал Sputnik, помимо SEED-миссии, Беларусь в 2017 году по запросу примет ряд оценочных миссий МАГАТЭ. В их числе — миссия по аварийной готовности (EPREV), государственной системе учета и контроля ядерных материалов (ISSAS), будет осуществлена подготовка к миссии по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) и миссии по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики (миссия INIR).