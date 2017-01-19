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Доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал по итогам сегодняшних торгов
20.01.2017 12:49 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 20 января. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 20 января 2017 года белорусский рубль укрепился к доллару США и российскому рублю и снизился к евро.
По итогам торгов курс евро вырос на 0,0035 рубля (0,17%) до 2,0754 рубля.
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 пятницы вырос на 31,76 копейки, составив 59,6697 рубля.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 20 января. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 20 января 2017 года белорусский рубль укрепился к доллару США и российскому рублю и снизился к евро. По...
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