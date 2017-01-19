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Доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал по итогам сегодняшних торгов

20.01.2017 12:49 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 20 января. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 20 января 2017 года белорусский рубль укрепился к доллару США и российскому рублю и снизился к евро.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0035 рубля (0,17%) до 2,0754 рубля.

Курс доллара снизился на 0,0049 рубля (0,25%) и составил 1,9423 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0179 рубля (0,55%) и составил 3,2559 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доля доллара США — 30% и евро — 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. К 9.17 фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 0,3% до 54,32 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки 51,53 доллара (на 0,31% выше предыдущего закрытия).

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 пятницы вырос на 31,76 копейки, составив 59,6697 рубля.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Минск, 20 января. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 20 января 2017 года белорусский рубль укрепился к доллару США и российскому рублю и снизился к евро. По...

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