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Миссия МАГАТЭ отчиталась об итогах оценки внешних рисков и угроз БелАЭС

20.01.2017 13:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Власти Беларуси должным образом учли все внешние угрозы при проектировании БелАЭС. При этом миссия SEED МАГАТЭ сделала ряд рекомендаций для подготовки к получению лицензии на эксплуатацию станции. Об этом на пресс-конференции в Минске заявил руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжэгош Ржэнтковски.

Комментируя претензии Литвы о том, что Беларусь пригласила миссию SEED не в полном объеме, Ржэнтковски подчеркнул, что МАГАТЭ отвечает на запрос и нужды самих приглашающих стран при проведении таких миссий, а все модули SEED миссии невозможно включить в один визит.

В этот раз группа экспертов сконцентрировалась на пяти задачах: скрининг внешних воздействий, характеристика внешних воздействий как природного, так и техногенного характера, изучение проектных параметров площадки строительства, обеспечение мониторинга площадки и окружающей среды и учет уроков аварии на Фукусимской АЭС.

По словам представителя МАГАТЭ, он еще не помнит настолько серьезных политических споров между странами вокруг строительства АЭС, как между Минском и Вильнюсом.
Ржэнтовски позитивно оценил сотрудничество Беларуси и МАГАТЭ, отметив, что Минск осознает свою ответственность за ядерную безопасность строящейся АЭС.

Замминистра энергетики Михаил Михадюк подчеркнул, что перечень вопросов миссии был сформирован в точном соответствии с рекомендациями стран-участниц конвенции Эспоо, в том числе и Литвы.

Окончательный отчет миссии SEED будет передан белорусским властям в течение трех месяцев, и они планируют его опубликовать, отметил представитель МАГАТЭ.

Накануне глава МИД Литвы Линас Линкявичюс обвинил Беларусь в избирательном применении стандартов ядерной безопасности. «Беларусь пропустила оценку площадки для строительства и пригласила миссию МАГАТЭ SEED, которая, скорее всего, ограничится только оценкой дизайна электростанции». По мнению Линкявичюса, такой подход Минска означает, что ему есть что скрывать.

В МИД Беларуси раскритиковали такие заявления литовского министра за день до оглашения итогов миссии. «Никакая новость о Белорусской АЭС не будет для них достаточно хорошей», - ответил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, говоря о литовских партнерах.

(будет дополнено)

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В этот раз группа экспертов сконцентрировалась на пяти задачах: скрининг внешних воздействий, характеристика внешних воздействий как природного, так и...

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