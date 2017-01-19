|
Миссия МАГАТЭ отчиталась об итогах оценки внешних рисков и угроз БелАЭС
20.01.2017 13:45 — Новости Экономики | Tut.by
Власти Беларуси должным образом учли все внешние угрозы при проектировании БелАЭС. При этом миссия SEED МАГАТЭ сделала ряд рекомендаций для подготовки к получению лицензии на эксплуатацию станции. Об этом на пресс-конференции в Минске заявил руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжэгош Ржэнтковски.
Комментируя претензии Литвы о том, что Беларусь пригласила миссию SEED не в полном объеме, Ржэнтковски подчеркнул, что МАГАТЭ отвечает на запрос и нужды самих приглашающих стран при проведении таких миссий, а все модули SEED миссии невозможно включить в один визит.
В этот раз группа экспертов сконцентрировалась на пяти задачах: скрининг внешних воздействий, характеристика внешних воздействий как природного, так и техногенного характера, изучение проектных параметров площадки строительства, обеспечение мониторинга площадки и окружающей среды и учет уроков аварии на Фукусимской АЭС.
По словам представителя МАГАТЭ, он еще не помнит настолько серьезных политических споров между странами вокруг строительства АЭС, как между Минском и Вильнюсом.
Замминистра энергетики Михаил Михадюк подчеркнул, что перечень вопросов миссии был сформирован в точном соответствии с рекомендациями стран-участниц конвенции Эспоо, в том числе и Литвы.
Окончательный отчет миссии SEED будет передан белорусским властям в течение трех месяцев, и они планируют его опубликовать, отметил представитель МАГАТЭ.
Накануне глава МИД Литвы Линас Линкявичюс
В МИД Беларуси
(будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этот раз группа экспертов сконцентрировалась на пяти задачах: скрининг внешних воздействий, характеристика внешних воздействий как природного, так и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии