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Порошенко остановит в апреле российское производство Roshen

20.01.2017 14:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв — Sputnik. Кондитерская компания Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, остановит производство на единственной фабрике в России — в Липецке, причины прекращения производства — политико-экономические.

Порошенко остановит в апреле российское производство Roshen
© Sputnik/
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"Полная остановка и консервация запланированы на апрель 2017 года", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

В то же время компания отмечает, что арест Следственным комитетом РФ имущества завода в Липецке в рамках уголовного дела сделал невозможным продажу предприятия.

В "Рошен" также подчеркнули, что с 2013 года производство в Липецке сократилось втрое, виной этому стал запрет Роспотребнадзора на экспорт украинской продукции в Россию, после чего ассортимент выпускаемых фабрикой кондитерских изделий резко снизился. В связи с этим начались постепенные сокращения персонала, оставшиеся 700 человек уже уведомлены об остановке завода.

Roshen — один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий. Компания обладает заводами в Украине, Литве, Венгрии и России. Ранее Порошенко в случае победы на президентских выборах обещал продать свою компанию, однако пока этого не произошло ─ якобы покупатель еще не найден.

 
Теги: Минск
 
 
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Работа украинской кондитерской фабрики в России резко ухудшалась еще с 2013 года.

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