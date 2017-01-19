МИНСК, 20 янв — Sputnik. Кондитерская компания Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, остановит производство на единственной фабрике в России — в Липецке, причины прекращения производства — политико-экономические.

"Полная остановка и консервация запланированы на апрель 2017 года", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

В то же время компания отмечает, что арест Следственным комитетом РФ имущества завода в Липецке в рамках уголовного дела сделал невозможным продажу предприятия.

В "Рошен" также подчеркнули, что с 2013 года производство в Липецке сократилось втрое, виной этому стал запрет Роспотребнадзора на экспорт украинской продукции в Россию, после чего ассортимент выпускаемых фабрикой кондитерских изделий резко снизился. В связи с этим начались постепенные сокращения персонала, оставшиеся 700 человек уже уведомлены об остановке завода.

Roshen — один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий. Компания обладает заводами в Украине, Литве, Венгрии и России. Ранее Порошенко в случае победы на президентских выборах обещал продать свою компанию, однако пока этого не произошло ─ якобы покупатель еще не найден.