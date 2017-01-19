«Звучали предложения поднять арендную плату, потому что это сооружение становится культовым», — шутит министр иностранных дел Владимир Макей на открытии мемориальной доски на здании по улице Революционной, где в 1919 году заработал первый МИД республики. Мы тоже посетили мероприятие, куда пришло в том числе руководство столицы и иностранные дипломаты. Как прошло открытие, в какое заведение гости отправились после и на каком авто ездит бывший глава МИД Сергей Мартынов — в материале TUT.BY.





Наверняка, мало кто из минчан знает, что первое Министерство иностранных дел социалистической Беларуси заработало 22 января 1919 года в нынешнем здании посольства Швеции на улице Революционной, 15. Хоть Народный комиссариат по иностранным делам и просуществовал там всего несколько месяцев, эту информацию решили увековечить с помощью мемориальной таблички.





Инициатором выступило Министерство иностранных дел, а Мингорисполком поддержал идею. Табличку оперативно изготовили и установили. Торжественное открытие состоялось в пятницу, 20 января. На мероприятие пришел глава МИД Владимир Макей, зампред Мингорисполкома Жанна Бирич, а также иностранные дипломаты, ветераны дипслужбы и школьники.





По этому случаю улицу Революционную перекрыли, разрешив только допуск спецтранспорта. Начало мероприятия было намечено на 11.30, но уже за полчаса до начала стали прибывать чиновники и дипломаты. «А Мошенского (владелец „Санта-Бремор“, почетный консул Исландии в Беларуси. — TUT.BY) не будет?», — послышалось в толпе.

Мошенского мы не заметили, зато среди пришедших был посол России Александр Суриков, другие иностранные дипломаты и бывшие главы МИД Беларуси включая Сергея Мартынова. От города присутствовали зампред Мингорисполкома Жанна Бирич и главный идеолог мэрии Павел Скалабан.



Александр Суриков.



Сергей Мартынов.

Незадолго до начала встречи прибыл и действующий министр иностранных дел Владимир Макей.

«А потом куда вы нас ведете?», — поинтересовался во время беседы Суриков.

«Вот сюда, напротив. «Винный шкаф», — ответил ему замглавы белорусского МИД Евгений Шестаков.





Через пару минут началась торжественная часть. Владиир Макей выразил благодарность пришедшим, поздравил всех и обратил внимание на то, что здание первого МИД сохранило свое целевое назначение по сей день. Здесь находится не только посольство Швеции, но и отделение посольства Финляндии в Москве.

— От некоторых коллег даже прозвучало предложение поднять арендную плату с учетом того, что это здание сейчас становится культовым. Но мы не пойдем по этому пути, это шутка.





Министр обратил внимание, что открытие первого МИД со штатом в 12 человек сыграло важную роль в становлении белорусской государственности. Знаковым событием для истории Макей считает и сегодняшнее мероприятие.

— Из таких моментов состоит наша история. Но, к сожалению, нашу белорусскую историю присваивают себе многие другие государства. Я считаю, что абсолютно неправильно, когда Игната Домейко в Чили и Тадеуша Костюшко в США воспринимают как представителя другого (для белорусов. — TUT.BY) государства. Поэтому мы просто обязаны сделать так, чтобы белорусская история была написана объективно.





По словам министра, нужно, чтобы все видели, что белорусская история уходит далеко в прошлое и что нам есть чем гордиться. Для этого МИД уже предпринимает ряд шагов.

— Мы договорились о встрече с руководством нашей Академии наук, где мы будем говорить не только об экономическом и политическом взаимодействии, но и о вопросах взаимодействия по исторической тематике. Я считаю, что мы должны сделать так, чтобы история была написана объективно и чтобы граждане видели, что мы являемся государством с давними традициями.





Зампред Мингорисполкома добавила, что сегодняшнее мероприятие важно и для столицы. По ее словам, мемориальная табличка поможет как минчанам, так и туристам лучше представлять историю Минска.



Экс-главы МИД Петр Кравченко и Сергей Мартынов, а также зампред Мингорисполкома Жанна Бирич.

После завершения торжественной части гости возложили цветы к мемориалу и отправились в «Винный шкаф». На улице одним из немногих остался бывший глава МИД Сергей Мартынов, ушедший после госсужбы в компанию известного российского олигарха.

Экс-министр вежливо отказался проследовать в «Винный шкаф» и направился вниз по Революционной. Возле рок-бара ТНТ его ждал Mercedes S-500 с водителем.