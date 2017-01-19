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Кобяков: принимаемые меры по финансовому оздоровлению предприятий АПК дают положительный эффект

20.01.2017 15:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Принимаемые в Беларуси меры по финансовому оздоровлению предприятий АПК дают положительный эффект. Об этом заявил журналистам премьер-министр Андрей Кобяков, который сегодня находится с рабочей поездкой в Витебской области.

Андрей Кобяков посетил сегодня несколько предприятий в Глубоком, где ему было доложено о ходе выполнения указов по финансовому оздоровлению перерабатывающих и сельскохозяйственных организаций. Премьер-министр отметил, что такие поездки в регионы, встречи с местными властями и руководителями предприятий преимущественно связаны с оценкой результатов исполнения указов, направленных на оздоровление финансово-экономического состояния предприятий АПК. Витебская область одной из первых попала под действие таких указов, здесь созданы агрохолдиги, и уже можно подвести первые итоги. «На примере мясокомбината и молочно-консервного завода оцениваем, как применение указов повлияло на экономическое состояние предприятий, на их способность обеспечить своевременные расчеты с предприятиями сырьевой зоны, каковы перспективы их участия в развитии этих сырьевых зон», — сказал он.

«Первоначальный этап показал, что реализация этих документов дает положительный эффект, — подчеркнул Андрей Кобяков. — Если раньше речь шла о том, чтобы просто обеспечить текущую деятельность предприятий, то сегодня уже разговор о другом. Формируются точки концентрации прибыли, и мы обсуждаем, как за счет этой прибыли оказывать воздействие на сырьевые зоны, влиять на развитие сельхозпредприятий, которые находятся в непростой ситуации. У этих сельхозпроизводителей появляется реальная перспектива вступить на путь оздоровления на хорошей экономической основе, без какого-либо финансирования, не связанного с результатами деятельности».

«У нас в стране обеспечивается макроэкономическая стабилизация, инфляционные процессы затухают, процентные ставки по кредитам, хоть и медленнее, чем нам хотелось бы, но снижаются. В этих условиях мы находим способы воздействия на улучшение финансового состояния предприятий. И это все в совокупности даст здоровый экономический рост без каких-либо колебаний в худшую сторону», — подытожил Андрей Кобяков.

Сегодня премьер-министр посетил ОАО «Глубокский мясокомбинат», где были рассмотрены результаты применения на предприятии норм указа № 320 «О развитии сельскохозяйственного производства в Витебской области». Побывал в ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат» и на производственно-коммерческой фирме «Аржаница».

 
 
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