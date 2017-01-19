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Пили дома, ели скромно. Обороты общепита падают второй год
20.01.2017 16:16 — Новости Экономики | Tut.by
Более существенно, на 3,8%, по итогам года упала продажа алкоголя в кафе и ресторанах. Сдержать падение не помогли принятые летом 2015 года меры поддержки отечественного спиртного в виде
Всего за прошлый год на алкоголь в белорусских кафе и ресторанах потратили 211,1 млн рублей. Больше всего, 85,6 млн, ушло на спиртное у минчан и гостей столицы. Здесь продажи упали на 2,4% к уровню 2015 года. Более всего отказ от алкоголя в общепите затронул Гродненскую область — падение составило 8,5%.
При этом, несмотря на падение доходов, белорусы не спешат отказываться от спиртного в целом: продажи алкоголя в магазинах, хоть и снизились, но скромно, на 0,6% — до 3,105 млрд рублей.
Без учета алкоголя в прошлом году на питание вне дома потрачено 1,576 млрд рублей, что на 3,1% ниже уровня 2015 года. Причем в Минске падение было более заметным — на 5,6% — до 668,1 млн рублей.
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