Падение реальных доходов белорусов бьет по ритейлу и общепиту, теряющим обороты. По данным Белстата, товарооборот общественного питания по итогам 2016 года упал на 3,2% после падения на 5,1% в 2015 году. Всего в прошлом году в белорусском общепите клиенты оставили 1,788 млрд рублей.





Более существенно, на 3,8%, по итогам года упала продажа алкоголя в кафе и ресторанах. Сдержать падение не помогли принятые летом 2015 года меры поддержки отечественного спиртного в виде низкой предельной максимальной наценки на белорусский алкоголь крепостью свыше 28% в объектах общепита, в результате чего заметно снизились цены на белорусские напитки.

Всего за прошлый год на алкоголь в белорусских кафе и ресторанах потратили 211,1 млн рублей. Больше всего, 85,6 млн, ушло на спиртное у минчан и гостей столицы. Здесь продажи упали на 2,4% к уровню 2015 года. Более всего отказ от алкоголя в общепите затронул Гродненскую область — падение составило 8,5%.

При этом, несмотря на падение доходов, белорусы не спешат отказываться от спиртного в целом: продажи алкоголя в магазинах, хоть и снизились, но скромно, на 0,6% — до 3,105 млрд рублей.

Без учета алкоголя в прошлом году на питание вне дома потрачено 1,576 млрд рублей, что на 3,1% ниже уровня 2015 года. Причем в Минске падение было более заметным — на 5,6% — до 668,1 млн рублей.

Как ранее сообщал TUT.BY, в Беларуси летом 2015 года принят новый ассортиментный перечень для объектов общепита: алкогольная карта пополнена новыми позициями отечественных спиртных напитков. Кафе, бары и рестораны всех классов в 2 раза увеличили число позиций по алкоголю, по остальным типам объектов ассортимент алкоголя расширен в 1,5 раза.