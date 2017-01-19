Беларусь планирует начать поставки ядерного топлива на свою АЭС в конце 2018 года, корпус реактора уже доставлен на площадку для строительства, заявил журналистам на пресс-конференции замглавы Министерства энергетики Михаил Михадюк.



Михаил Михадюк. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Он отметил, что, согласно контракту на строительство АЭС, генподрядчик (российская сторона) должен поставить топливо для полной загрузки двух энергоблоков и для их первой перезагрузки.

— Корпус реактора доставлен на площадку строительства АЭС. В настоящее время генеральным подрядчиком подготовлено и согласовано с генеральным конструктором и всеми заинтересованными организациями техническое решение по его применению на энергоблоке № 1.

В ближайшее время будет проведен входной контроль корпуса в соответствии с регламентом, и по его результатам генподрядчик приступит к монтажным работам. Подготовительные работы для монтажа уже ведутся.

Судьба неиспользованного корпуса, который уронили при перемещении в прошлом году, решается сегодня генподрядчиком, сказал замминистра.