Нашумевшая « резиденция под Минском » официально называется «Усадьба «Красносельское» и состоит из нескольких жилых домов, оздоровительных комплексов, ресторана и административно-бытовых помещений. Об этом TUT.BY рассказали два собеседника, которые работали или бывали на этом объекте в 40 км от Минска.





Инвестиционный договор между Республикой Беларусь и компаний «СертусАвиа» был подписан в январе 2012 года. Это произошло вскоре после визита в Беларусь российского миллиардера Михаила Гуцериева, когда он анонсировал реализацию в стране ряда крупных проектов. Одновременно с усадьбой «СертусАвиа» подрядилось на возведение ангара-укрытия для самолетов в Национальном аэропорту «Минск».

Выходит, что возведение усадьбы велось почти 5 лет? «Сама стройка началась в апреле 2014 года. До этого разрабатывался проект, сносились прежние строения. В принципе, нормативные сроки соблюдены, но при строительстве были некоторые моменты, из-за которых сдача объекта затянулась. Например, из-за близкого нахождения реки в котлованы пошла вода, пришлось делать водопонижение», — сказал собеседник.

Источник говорит, что особенно жарким получился декабрь 2016 года. Надо было успеть все сдать до Нового года, потому что на праздники там якобы должен был отдыхать глава государства. Ранее пользователи портала написали, что повышенные меры безопасности были рядом с усадьбой в новогоднюю ночь и на Старый Новый год.

По словам собеседников, объект готов на 99,9%. Но после праздников проводились еще пусконаладочные работы.

Что включает усадьба? Территорию площадью 11 гектаров условно можно разбить на три составляющие.

Одна зона — жилая. Она включает два двухэтажных жилых дома. «В каждом из них есть цокольный этаж, поэтому можно сказать и трехэтажные дома, — говорит собеседник. — Один коттедж, судя по всему, для гостей, второй — для хозяев».





Предназначение еще одного строения, внешне очень похожего на жилой дом, — клубный дом, ресторан.

Вторая часть усадьбы — зона отдыха. Она включает СПА-центр с бассейном, баню, спорткомплекс с теннисным центром. Хозяевами была запроектирована лыжероллерная трасса, беседки и цветочные клумбы.





В третью категорию можно отнести контрольно-пропускной пункт, административно-бытовые здания для прислуги и охраны, гараж и вип-гараж, вертолетную площадку, трансформаторную подстанцию и насосную станцию со скважиной.

«Для кого мы это все строили, нам не сообщали», — говорит источник. Но он обращает внимание на то, что «это инвестпроект, земля взята в аренду на 100 лет». Александр Лукашенко «если захочет, то может туда попасть, но это не для него». Иначе к проектированию и строительству знакомых объектов усадьбы «не привлекались бы российские компании».

По информации «Белсата» генподрядчиком строительства усадьбы была фирма «Ю-строй», дочерняя структура группы компаний «Юнивест-М», российского бизнесмена Анатолия Тернавского, угодившего 5 лет назад под санкции Евросоюза вместе с Александром Лукашенко. Получить комментарий в «Ю-Строй» не удалось.

Что касается предположения, что объект может быть сдан в коммерческую эксплуатацию, собеседник считает, что это маловероятно, потому что там серьезные меры безопасности — «противотаранные ворота, забор с противоподкопными сетками». Ранее бизнесмен в качестве целевой группы назвал «особенно важных людей, которым сложно отдыхать у всех на виду».