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Беларусь на неопредленный срок продлила сроки действия тарифов на транзит нефти
21.01.2017 08:21 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь на неопредленный срок продлила сроки действия тарифов на транзит нефти по территории страны. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 6 от 18 января 2017 года было
Постановление МАРТ № 6 вносит изменение в постановление ведомства № 48 от 30 декабря 2016 года — из документа исключается пункт о том, что новые тарифы будут действовать по 31 марта 2017 года.
Таким образом, срок действия новых тарифов продлен на неопределенный срок.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2017 года.
Напомним, 5 января Беларусь
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Постановление МАРТ № 6 вносит изменение в постановление ведомства № 48 от 30 декабря 2016 года - из документа исключается пункт о том, что новые тарифы будут...
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