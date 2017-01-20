Беларусь на неопредленный срок продлила сроки действия тарифов на транзит нефти по территории страны. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 6 от 18 января 2017 года было опубликовано 21 января на Национальном правовом интернет-портале.

Постановление МАРТ № 6 вносит изменение в постановление ведомства № 48 от 30 декабря 2016 года — из документа исключается пункт о том, что новые тарифы будут действовать по 31 марта 2017 года.

Таким образом, срок действия новых тарифов продлен на неопределенный срок.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2017 года.

Напомним, 5 января Беларусь подняла тарифы на транзит нефти по магистральным трубопроводам через территорию страны. Речь идет о транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» из России в другие страны Европы. тарифы на транспортировку нефти из России для белорусской «Гомельтранснефть Дружба» повысились на 7,7%, а для «Полоцктранснефть Дружба» — на 11,76%.