Когда заканчивается ремонт в квартире или доме, отделочные работы позади, время приходит для самого интересного — интерьера.

Если в спальне, гостиной или детской комнатах главные действующие предметы — это мебель, то вряд ли кто-либо станет отрицать, что на кухне главенствует бытовая техника.

Однако все чаще хозяйки стараются спрятать ее под красивые фасады кухонного гарнитура. Это удобно, практично и гигиенично.

Бытовая техника не выбивается из общего дизайна помещения и не создает диссонанс или неопрятность. Что касается удобства, то нет ничего продуманней готовых комплектов встраиваемой бытовой техники. Квалифицированные специалисты интернет-магазина «Домотехника» подобрали для покупателей два варианта комплектов, прячущихся за фасады, с максимальным функционалом.

Комплект встраиваемой техники Bosch

Первый вариант подойдет для того, кто ценит немецкое качество в соотношении с разумной ценой. Компания Bosch производит качественную бытовую технику в различных ценовых сегментах — от среднего до премиального. В данном случае советуем обратить анимание на комплект встраиваемой техники из первой группы товаров. Здесь независимый электрический духовой шкаф Bosch HBG6750B1 с сенсорным управлением, режимом конвекции, пиролитической очисткой, телескопическими направляющими прекрасно сочетается с индукционной варочной панелью Bosch PIF651FB1E из стеклокерамики со скошенным краем, четырьмя конфорками и овальной зоной расширения, сенсорным управлением DirectSelect, распознаванием наличия посуды и другими современными функциями.

В дополнение к данной бытовой технике в комплект входит встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL634GB1 с автоматическими программами приготовления и размораживания, пятью уровнями мощности и мощностью микроволн — 900 Вт. Посудомоечная машина Bosch SMV47L10RU не только идеально встраивается в хорошо спроектированную кухню, но и предоставляет максимальную загрузку на 13 комплектов посуды, оснащена защитой от протечек, конденсационной сушкой и работает на 4 программах. И, наконец, холодильник Bosch KIV 38X20 RU, несмотря на свои внушительные размеры, легко спрячется за кухонным фасадом и предоставит в распоряжение вместительную холодильную камеру с зоной для овощей и фруктов, а также полкой для вина и трехуровневым морозильником с системой No Frost. С ценами на указанные товары можно ознакомиться на сайте «Домотехника», а потом перейти к комплекту подороже.

Комплект встраиваемой техники NEFF

NEFF — европейский лидер в производстве бытовой техники в Европе, главной ценностью которого являются люди, поэтому компания старается прислушиваться к пожеланиям потребителя. Так вот, если вам нужен комплект встраиваемой техники еще от одного немецкого гиганта, советуем обратить внимание на следующее предложение. Варочная панель Neff T66TS61N0 является индукционной с уникальным управлением Twistpad, двумя зонами FlexZone и одной расширенной, а также сенсором жарения c 5 температурными режимами. Абсолютно от нее не зависит, но отлично к ней подходит электрический духовой шкаф NEFF B55CR22N0R с мощностью 3650 Вт, конвекцией, проволочными направляющими и пиролитической очисткой.

Дополняет комплект встраиваемая микроволновая печь NEFF C17WR00N0 с жидкокристаллическим экраном и сенсорным управлением. Посудомоечная машина NEFF S517P80X1R рассчитана на 13 комплектов посуды, оснащена конденсационной сушкой, низким уровнем шума и классом энергопотребления А+++. Что касается холодильника, то в комплекте предлагается модель K8341X0RU с функциями суперохлаждения и суперзаморозки, антибактериальным фильтром и электронным управлением.

Таким образом, сегодня не сложно объединить функционал, удобство и уют на кухне. И в ответе за это грамотно подобранный комплект встраиваемой техники.