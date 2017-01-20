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Обустройство кухни «все включено»
21.01.2017 08:00 — Новости Экономики | БДГ
Когда заканчивается ремонт в квартире или доме, отделочные работы позади, время приходит для самого интересного — интерьера.
Если в спальне, гостиной или детской комнатах главные действующие предметы — это мебель, то вряд ли кто-либо станет отрицать, что на кухне главенствует бытовая техника.
Однако все чаще хозяйки стараются спрятать ее под красивые фасады кухонного гарнитура. Это удобно, практично и гигиенично.
Бытовая техника не выбивается из общего дизайна помещения и не создает диссонанс или неопрятность. Что касается удобства, то нет ничего продуманней готовых комплектов встраиваемой бытовой техники. Квалифицированные специалисты
Комплект встраиваемой техники Bosch
Первый вариант подойдет для того, кто ценит немецкое качество в соотношении с разумной ценой. Компания
В дополнение к данной бытовой технике в комплект входит встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL634GB1 с автоматическими программами приготовления и размораживания, пятью уровнями мощности и мощностью микроволн — 900 Вт. Посудомоечная машина Bosch SMV47L10RU не только идеально встраивается в хорошо спроектированную кухню, но и предоставляет максимальную загрузку на 13 комплектов посуды, оснащена защитой от протечек, конденсационной сушкой и работает на 4 программах. И, наконец, холодильник Bosch KIV 38X20 RU, несмотря на свои внушительные размеры, легко спрячется за кухонным фасадом и предоставит в распоряжение вместительную холодильную камеру с зоной для овощей и фруктов, а также полкой для вина и трехуровневым морозильником с системой No Frost. С ценами на указанные товары можно ознакомиться на сайте «Домотехника», а потом перейти к комплекту подороже.
Комплект встраиваемой техники NEFF
Дополняет комплект встраиваемая микроволновая печь NEFF C17WR00N0 с жидкокристаллическим экраном и сенсорным управлением. Посудомоечная машина NEFF S517P80X1R рассчитана на 13 комплектов посуды, оснащена конденсационной сушкой, низким уровнем шума и классом энергопотребления А+++. Что касается холодильника, то в комплекте предлагается модель K8341X0RU с функциями суперохлаждения и суперзаморозки, антибактериальным фильтром и электронным управлением.
Таким образом, сегодня не сложно объединить функционал, удобство и уют на кухне. И в ответе за это грамотно подобранный комплект встраиваемой техники.
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Когда заканчивается ремонт в квартире или доме, отделочные работы позади, время приходит для самого интересного — интерьера.
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