МИНСК, 21 янв — Sputnik. Беларусь продлила сроки действия тарифов на транзит российской нефти по своей территории: в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли ранее оговоренный период с 1 февраля по 31 марта больше не значится.

Как следует из постановления МАРТ от 18 января 2017 года, которое в субботу опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, из постановления ведомства от 30 декабря 2016 года исключен пункт о том, что установленные в нем тарифы будут действовать в период с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

Как ранее сообщал Sputnik, Беларусь с 1 февраля постановлением МАРТ повышает тарифы на транзит и прокачку российской нефти по территории республики.

При этом, как пояснили в ведомстве, Минск и Москва смогли договориться только о тарифах на прокачку нефти до ОАО "Нафтан" — эти тарифы повышены на 11,76%. По остальным тарифам договоренности достичь не удалось: Минск, ссылаясь на утвержденную сторонами методику установления тарифов, поднял их на 7,7% — они будут действовать до 31 марта 2017 года.

Между тем, российское ПАО "Транснефть" согласно повысить тарифы только на 7% — это прогнозный уровень инфляции в РФ на 2017 год плюс три процента.

Вопрос тарифов на транзит нефти является одним из пунктов белорусско-российского нефтегазового спора, который стороны не урегулировали до сих пор.