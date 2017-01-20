За три недели января 2017 года финансовая милиция наказала штрафами уже четверых белорусов за вывод средств из страны без разрешения Нацбанка, сообщается в пресс-релизе Комитета госконтроля. За весь 2016 год управлением Департамента финансовых расследований по Минской области и Минску за такие действия привлечено к ответственности шесть белорусских граждан и один субъект предпринимательской деятельности.

Суть нарушений КГК поясняет на примерах:

— Не получив необходимое разрешение Нацбанка, гражданин К. (физическое лицо — резидент республики) ради вывода капитала из Беларуси приобрел 50% простых именных акций юридического лица Литвы.

— Гражданин М. (физлицо, резидент Беларуси) без получения разрешения Нацбанка купил 100% акций юридического лица Республики Мали — нерезидента Беларуси, выступив единственным учредителем и сформировав уставный фонд малийского юрлица в размере 1 млн местных франков.

«Таким образом, оба гражданина провели валютные операции, связанные с движением капитала, без разрешения Национального банка Беларуси, хотя законодательством предусмотрено наличие такого разрешения, — отмечают в КГК. — Столкнувшись с финансовой милицией, проштрафившиеся лица убедились: проще получить разрешение, чем платить штраф».

Комитет госконтроля напоминает, что деловая репутация субъекта, наряду с прочими факторами, зависит от частоты привлечения к административной ответственности, влияет на включение в планы проверок.

КГК напоминает потенциальным покупателям акций нерезидентов Беларуси об обязательности получения разрешения Нацбанка, а физическим и юридическим лицам, уже совершившим такое нарушение, рекомендовал самим обратиться в финансовую милицию, «что будет расценено как смягчающее обстоятельство при принятии решения о размере штрафа».

За покупку акций юридических лиц-нерезидентов Беларуси без получения разрешения Национального банка на физическое лицо налагается штраф в размере от пятидесяти до ста базовых величин (1 БВ — 23 рубля), а на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя — от ста до двухсот базовых величин.