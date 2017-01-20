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Нарушителям лучше сознаться: КГК отмечает рост штрафов за покупку акций нерезидентов без разрешения
21.01.2017 10:24 — Новости Экономики | Tut.by
За три недели января 2017 года финансовая милиция наказала штрафами уже четверых белорусов за вывод средств из страны без разрешения Нацбанка, сообщается в пресс-релизе Комитета госконтроля. За весь 2016 год управлением Департамента финансовых расследований по Минской области и Минску за такие действия привлечено к ответственности шесть белорусских граждан и один субъект предпринимательской деятельности.
Суть нарушений КГК поясняет на примерах:
— Не получив необходимое разрешение Нацбанка, гражданин К. (физическое лицо — резидент республики) ради вывода капитала из Беларуси приобрел 50% простых именных акций юридического лица Литвы.
— Гражданин М. (физлицо, резидент Беларуси) без получения разрешения Нацбанка купил 100% акций юридического лица Республики Мали — нерезидента Беларуси, выступив единственным учредителем и сформировав уставный фонд малийского юрлица в размере 1 млн местных франков.
«Таким образом, оба гражданина провели валютные операции, связанные с движением капитала, без разрешения Национального банка Беларуси, хотя законодательством предусмотрено наличие такого разрешения, — отмечают в КГК. — Столкнувшись с финансовой милицией, проштрафившиеся лица убедились: проще получить разрешение, чем платить штраф».
Комитет госконтроля напоминает, что деловая репутация субъекта, наряду с прочими факторами, зависит от частоты привлечения к административной ответственности, влияет на включение в планы проверок.
КГК напоминает потенциальным покупателям акций нерезидентов Беларуси об обязательности получения разрешения Нацбанка, а физическим и юридическим лицам, уже совершившим такое нарушение, рекомендовал самим обратиться в финансовую милицию, «что будет расценено как смягчающее обстоятельство при принятии решения о размере штрафа».
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За три недели января 2017 года финансовая милиция наказала штрафами уже четверых белорусов за вывод средств из страны без разрешения Нацбанка, сообщается в...
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