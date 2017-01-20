Утвержденную инвестиционную программу Брестской области на 2017 год опубликовали на национальном правовом портале.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Как указано в документе, в 2017 году на объекты строительства планируется направить 44 171 536 рублей из областного бюджета. Деньги направят на финансирование объектов строительства в сферах общегосударственной деятельности, жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, образования, соцзащиты.

Из наиболее крупных проектов, которые получат средства, можно отметить строительство неврологического отделения на 60 мест в Пружанской райбольнице, школы-сада на 471 место и средней школы с блоком начальных классов в микрорайоне «ЮЗМР-2» в Бресте, школы на 1020 мест в микрорайоне Боровки-2 и детского сада на 240 мест в Боровках-1 в Барановичах, реконструкция театра кукол на улице Ленина и строительство здания автовокзала по улице Орджоникидзе. Также финансирование получит 2-я очередь работ по реставрации Коссовского дворца.

В рамках утвержденной инвестиционной программы бюджетные средства направят на строительство одноквартирных домов для семей, которые воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Бресте, Дрогичинском, Малоритском и Пинском районах.

С полным списком проектов, на которые планируется направить средства областного бюджета, можно ознакомится по ссылке .