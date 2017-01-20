﻿ Больницы, сады и Коссовский дворец. На какие проекты направят деньги из областного бюджета. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Больницы, сады и Коссовский дворец. На какие проекты направят деньги из областного бюджета

21.01.2017 11:22 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Утвержденную инвестиционную программу Брестской области на 2017 год опубликовали на национальном правовом портале.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Как указано в документе, в 2017 году на объекты строительства планируется направить 44 171 536 рублей из областного бюджета. Деньги направят на финансирование объектов строительства в сферах общегосударственной деятельности, жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, образования, соцзащиты.

Из наиболее крупных проектов, которые получат средства, можно отметить строительство неврологического отделения на 60 мест в Пружанской райбольнице, школы-сада на 471 место и средней школы с блоком начальных классов в микрорайоне «ЮЗМР-2» в Бресте, школы на 1020 мест в микрорайоне Боровки-2 и детского сада на 240 мест в Боровках-1 в Барановичах, реконструкция театра кукол на улице Ленина и строительство здания автовокзала по улице Орджоникидзе. Также финансирование получит 2-я очередь работ по реставрации Коссовского дворца.

В рамках утвержденной инвестиционной программы бюджетные средства направят на строительство одноквартирных домов для семей, которые воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Бресте, Дрогичинском, Малоритском и Пинском районах.

С полным списком проектов, на которые планируется направить средства областного бюджета, можно ознакомится по ссылке.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2017 году на объекты строительства планируется направить 44 171 536 рублей средств областного бюджета.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Нарушителям лучше сознаться: КГК отмечает рост штрафов за покупку акций нерезидентов без разрешения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика