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Продлено действие повышенных тарифов на транзит нефти из РФ
21.01.2017 12:25 — Новости Экономики | БДГ
Белорусская сторона решила продлить на неопределенный срок действие повышенных в начале января тарифов на транзит российской нефти.
Согласно
МАРТ внес всего одно, но весьма значимое изменения в документ - исключил из пункта 3 информацию о сроках действия тарифов на транзит российской нефти. В декабрьском документе речь шла о действии тарифов до 31 марта текущего года. Теперь тарифы будут действовать неопределенный срок, а постановление вступает в силу с 1 февраля.
Напомним, что 5 января
При этом точка в вопросе обсуждения тарифов с Москвой до сих пор не поставлена: стороны сумели согласовать лишь повышение тарифов на транспортировку нет через ОАО «Нафтан», а остальные тарифы Беларусь поняла в одностороннем порядке, без согласования. Российская «Транснефть» была готова обсуждать повышение тарифов, но лишь на 7% (три процента+прогнозный показатель по инфляции на год в РФ).
Беларусь высказала намерение поднять стоимость тарифов за транспортировку нефти из России по своей терриории, о чем уведомила российскую сторону в октябре, однако компания «Транснефть»
В конце декабря председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко сообщил, что российская и белорусская стороны
Таким образом, нефтегазовая война между Россией и Беларусь продолжается. Александр Лукашенко накануне вновь посоветовал чиновникам
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Белорусская сторона решила продлить на неопределенный срок действие повышенных в начале января тарифов на транзит российской нефти.
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