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Продлено действие повышенных тарифов на транзит нефти из РФ

21.01.2017 12:25 — Новости Экономики | БДГ  
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Белорусская сторона решила продлить на неопределенный срок действие повышенных в начале января тарифов на транзит российской нефти.

Согласно опубликованному постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли №48 от 18 января 2017 года, вносятся изменения в другой документ ведомства - постановление №48 от 30 декабря.

МАРТ внес всего одно, но весьма значимое изменения в документ - исключил из пункта 3 информацию о сроках действия тарифов на транзит российской нефти. В декабрьском документе речь шла о действии тарифов до 31 марта текущего года. Теперь тарифы будут действовать неопределенный срок, а постановление вступает в силу с 1 февраля.

Напомним, что 5 января МАРТ повысил на транзит нефти по магистральным трубопроводам через территорию страны. Речь идет о транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» из России в страны Европы. Тарифы на транспортировку нефти из России для белорусской «Гомельтранснефть Дружба» повысились на 7,7%, а для «Полоцктранснефть Дружба» — на 11,76%

При этом точка в вопросе обсуждения тарифов с Москвой до сих пор не поставлена: стороны сумели согласовать лишь повышение тарифов на транспортировку нет через ОАО «Нафтан», а остальные тарифы Беларусь поняла в одностороннем порядке, без согласования. Российская «Транснефть» была готова обсуждать повышение тарифов, но лишь на 7% (три процента+прогнозный показатель по инфляции на год в РФ).

Беларусь высказала намерение поднять стоимость тарифов за транспортировку нефти из России по своей терриории, о чем уведомила российскую сторону в октябре, однако компания «Транснефть» вернула без подписания дополнительное соглашение о повышении тарифа на транзит нефти по территории Беларуси, а ФАС РФ пригрозила нашей стране судом. 

В конце декабря председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко сообщил, что российская и белорусская стороны не сумели договориться о размерах тарифов на нефть и цене газа на 2017 год. Он предположил, что все вопросы стороны будут решать уже в 2017 году.

Таким образом, нефтегазовая война между Россией и Беларусь продолжается. Александр Лукашенко накануне вновь посоветовал чиновникам активно искать замену российской нефти, поставки которой в этом году могут быть значительно снижены из-за нерешенных споров.

 
 
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Белорусская сторона решила продлить на неопределенный срок действие повышенных в начале января тарифов на транзит российской нефти.

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