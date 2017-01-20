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Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
21.01.2017 12:57 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 21 января. 21 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США, евро и российскому рублю.
По итогам торгов курс евро снизился на 0,0043 рубля (0,21%) до 2,0711 рубля.
Курс доллара снизился на 0,0062 рубля (0,32%) и составил 1,9361 рубля.
Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0134 рубля (0,41%) и составил 3,2425 белорусского рубля за 100 российских.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доля доллара США — 30% и евро — 20%.
Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Мировые цены на нефть показали сильный рост после инаугурации президента США Дональда Трампа — баррель нефти марки Brent снова стремится к отметке в 56 долларов.
В России накануне, в пятницу, на валютном рынке рубль в течение дня торговался в узком диапазоне в ожидании выступления Дональда Трампа. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии снизилась на 0,03%, до 59,70 российских рублей за доллар.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 21 января. 21 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США, евро и российскому рублю. По итогам торгов курс...
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