МИНСК, 21 янв — Sputnik. Белорусская сторона готова реализовать все предложения, которые поступят в ее адрес от экспертов SEED-миссии МАГАТЭ, которая завершила работу в республике 20 января, заявили в министерстве энергетики страны.

В пятницу в Минэнерго состоялась встреча главы ведомства Владимира Потупчика с членами миссии МАГАТЭ по оценке безопасности площадки и проекта с учетом внешних воздействий (миссия SEED), которая на протяжении пяти дней проходила в Беларуси.

"Хочу заверить, что Беларусь самым внимательным образом относится к рекомендациям миссий МАГАТЭ, и мы постараемся реализовать все предложения по итогам прошедшей на этой неделе миссии SEED. Данная миссия очень важна для нашей страны", — заявил Потупчик, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго.

Министр поблагодарил экспертов МАГАТЭ за их работу по подготовке и проведению миссии SEED, а также за объективную оценку рассмотренных материалов.

Потупчик подчеркнул, что Беларусь твердо намерена в тесном взаимодействии с МАГАТЭ создать безопасную, экологически чистую и экономически эффективную отрасль — атомную энергетику — которая будет служить дальнейшему поступательному развитию Беларуси.

В Минэнерго также отметили, что глава департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжэгош Ржэнтковски на презентации итогов работы SEED-миссии МАГАТЭ заявил: "В рамках предмета работы данной миссии МАГАТЭ заключило, что белорусские власти должным образом приняли во внимание все внешние угрозы, которые могут представлять риски для Белорусской АЭС в процессе проектирования своей станции".

Кроме того, в пресс-релизе, который распространила МАГАТЭ по итогам работы миссии в Беларуси, отмечается, что белорусские коллеги работали с экспертами миссии открыто и транспарентно.

Там отмечается, что эксперты миссии предложили белорусской стороне:

далее совершенствовать лицензионную документацию, относящуюся к информации об электромагнитных воздействиях и молниях, а также информации о параметрах сейсмического движения грунтов на площадке;

уделять внимание дальнейшему совершенствованию мер безопасности, касающихся вызовов, изложенных в докладе МАГАТЭ по аварии на Фукусиме.