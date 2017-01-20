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Рост себестоимости реализованной продукции в Беларуси связан с упущенными ранее возможностями по модернизации экономики, считает эксперт
21.01.2017 14:41 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 21 января. Рост себестоимости реализованной продукции в Беларуси связан с упущенными ранее возможностями по модернизации экономики. Такое мнение высказала БелаПАН доктор экономических наук, заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова на просьбу прокомментировать данные статистики.
По данным главного статистического управления Минска, себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг за январь—ноябрь 2016 года увеличилась на 11,4% до 38 млрд 35,4 млн рублей. Ранее сообщалось, что в целом по стране себестоимость за 11 месяцев выросла на 9,5% до 124 млрд 356,1 млн рублей.
Между тем в послании к белорусскому народу и парламенту 21 апреля 2016 года Александр Лукашенко назвал снижение всех видов затрат на производство и реализацию продукции стратегическим направлением повышения конкурентоспособности экономики. Он подчеркнул, что перед госорганами поставлена задача обеспечить снижение себестоимости продукции на 25%. "Всего лишь на 25%, а ведь в тех странах, с которыми мы конкурируем, себестоимость продукции при значительно более высоких затратах на энергоресурсы и прочее значительно ниже, чем у нас", — добавил официальный лидер.
Рост себестоимости белорусской продукции наблюдается длительное время. Среди причин Новикова назвала рост издержек, входящих в себестоимость: цены на топливно-энергетические ресурсы и импортные комплектующие, стоимость которых имеет большую долю в себестоимости конечного продукта. По ее словам, роль зарплат сегодня на рост себестоимости белорусской продукции не влияет, поскольку она не растет, а реальная — даже уменьшается.
На вопрос, что, по ее мнению, надо делать для снижения себестоимости, она привела пример стран Европы и Японии. В конце 1970-х годов произошли три "энергетических шока", когда резко возросли цены на нефть. Это заставило страны, которые ее импортировали, провести тотальную модернизацию и внедрить энергоэффективное оборудование и технологии. "Также была проведена и модернизация человеческого ресурса. У них началась структурная перестройка", — отметила эксперт. При этом подчеркнула, что роста ВВП в этих странах долгое время почти не происходило, но они реструктурировали экономику, внедрили энергоэффективное и энергсберегающее оборудование. "Почему мы резко не можем пойти этим путем? После развала СССР никто не думал, что мы будем по коммерческим ценам покупать нефть и газ (мы и сейчас не можем по данным вопросам договориться с Россией). Относительно Европы оборудование у нас старое. Мы упустили момент начала 2000-х, когда у нас были "жирные" годы, в бюджете было много денег от продажи калийных удобрений и нефтепродуктов. Тогда нужно было их тратить на модернизацию с использованием современного энергоэффективного и энергосберегающего оборудования", — считает Новикова.
По ее мнению, принятая ранее директива президента № 3 об энергосбережении сыграла определенную роль в снижении энергоемкости ВВП. "Но снижение небольшое. И даже если все будут беречь электроэнергию, это не даст большего эффекта. Нужна модернизация, внедрение энергосберегающего и трудосберегающего оборудования, но на это сейчас нет средств", — сказала эксперт.
Марина Носова, БелаПАН.
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Рост себестоимости реализованной продукции в Беларуси связан с упущенными ранее возможностями по модернизации экономики, считает эксперт
Минск, 21 января. Рост себестоимости реализованной продукции в Беларуси связан с упущенными ранее возможностями по модернизации экономики. Такое мнение высказала...
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