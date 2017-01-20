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За 11 месяцев прошлого года просроченная задолженность организаций Минска по кредитам и займам выросла в 2,5 раза
21.01.2017 14:36 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 21 января. Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций Минска (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 декабря 2016 года составила 414,7 млн рублей. По сравнению с 1 января 2016 года этот показатель увеличился в 2,5 раза, с 1 ноября — на 6,7%, сообщает главное статистическое управление Минска.
В целом задолженность по кредитам и займам на 1 декабря 2016 года составила 13 млрд 565,4 млн рублей, или на 0,6% больше, чем на 1 января, и на 1,5% больше по сравнению с началом ноября.
Просроченная кредиторская задолженность с начала прошлого года увеличилась на 23,9% и на 1 декабря составила 1 млрд 152,5 млн рублей, за ноябрь — выросла на 3,5%.
Внешняя просроченная кредиторская задолженность снизилась с начала 2016 года на 3,6% и на 1 декабря составила 333,5 млн рублей. За ноябрь она выросла на 0,3%.
Просроченная дебиторская задолженность выросла за 11 месяцев 2016 года на 58,2% и составила 2 млрд 863,2 млн рублей, за ноябрь — выросла на 4,5%.
Внешняя просроченная дебиторская задолженность увеличилась с начала прошлого года на 0,5% и составила 615,5 млн рублей. С начала ноября она снизилась на 0,2%.
Эксперты в комментарии БелаПАН ранее отмечали, что проблемы с задолженностью предприятий связаны со снижением доходов населения и сужением потребительского рынка как внутреннего, так и внешних. Обязанность авансовых платежей в бюджет вызывает вымывание оборотных средств и вынуждает предприятия брать кредиты под довольно высокие проценты, которые потом сложно возвращать. Улучшения финансового состояния белорусских, в том числе столичных, предприятий в этом году эксперты не ожидают.
Марина Носова, БелаПАН.
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За 11 месяцев прошлого года просроченная задолженность организаций Минска по кредитам и займам выросла в 2,5 раза
Минск, 21 января. Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций Минска (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 декабря...
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