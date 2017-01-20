Золотой запас Беларуси за прошлый год вырос на 1 тонну (на 2,6%) до 39,1 тонн, сообщается на сайте Нацбанка. Причем за второе полугодие прирост составил 900 килограммов.



График: www.nbrb.by

Золотой запас — это драгоценные металлы в виде банковских слитков, находящиеся в ведении Нацбанка и являющиеся частью Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Беларуси.

Золотой запас выступает в роли резервного актива в составе золотовалютных резервов, обеспечивая диверсификацию портфеля резервов.

За 2016 год золотовалютные резервы Беларуси в международном определении выросли на 18% , или на 751,4 млн долларов при прогнозе 300 млн, достигнув 4,927 млрд долларов в эквиваленте, по предварительным данным на 1 января 2017 года. Эксперты обращают внимание на то, что декабрь стал одиннадцатым месяцем роста ЗВР — рекорд продолжительности с 2003 года. Предыдущий период постоянного роста был с августа 2009-го по январь 2010-го, тогда ЗВР выросли с 2,6 млрд до 5,6 млрд долларов.

В Нацбанке отмечают, что «наличие золотого запаса поддерживает доверие резидентов и нерезидентов к способности Национального банка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику». Также драгоценные металлы могут быть использованы в случае необходимости путем их продажи, обмена либо использования в расчетах.

Власти Беларуси планируют в 2017 году увеличить ЗВР не менее чем на 500 млн долларов, до 5,4 млрд долларов в эквиваленте.