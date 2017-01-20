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Золотой запас Беларуси за год потяжелел на тонну
21.01.2017 14:46 — Новости Экономики | Tut.by
Золотой запас Беларуси за прошлый год вырос на 1 тонну (на 2,6%) до 39,1 тонн, сообщается на сайте Нацбанка. Причем за второе полугодие прирост составил 900 килограммов.
Золотой запас выступает в роли резервного актива в составе золотовалютных резервов, обеспечивая диверсификацию портфеля резервов.
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В Нацбанке отмечают, что «наличие золотого запаса поддерживает доверие резидентов и нерезидентов к способности Национального банка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику». Также драгоценные металлы могут быть использованы в случае необходимости путем их продажи, обмена либо использования в расчетах.
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Золотой запас Беларуси за прошлый год вырос на 1 тонну (на 2,6%) до 39,1 тонн, сообщается на сайте Нацбанка. Причем за второе полугодие прирост составил 900 килограммов.
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