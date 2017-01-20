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Прибавили тонну: золотой запас Беларуси вырос

21.01.2017 15:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 янв – Sputnik. Золотой запас Беларуси за 2016 год на 1 января 2017 года составил 39,1 тонны, свидетельствуют данные статистики Национального банка.

Прибавили тонну: золотой запас Беларуси вырос
© Sputnik Павел Лисицын
Золотой запас Беларуси за полгода вырос на 100 килограммов

По данным регулятора, на 1 января 2016 года золотой запас составлял 38,1 тонны. Таким образом, за год он увеличился ровно на одну тонну.

Как ранее сообщал Sputnik, Национальный банк Беларуси, ежемесячно отчитываясь о состоянии золотовалютных резервов страны, отмечал, что их поддержание осуществляется в том числе за счет покупки банком валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже, а также, с учетом колебаний цен на мировом рынке золота, конвертации ее в драгоценные металлы и камни. 

Золотой запас – это драгоценные металлы в виде банковских слитков, находящиеся в ведении Национального банка и являющиеся частью Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Беларуси. 

Золотой запас выступает в роли резервного актива в составе золотовалютных резервов, обеспечивая диверсификацию портфеля резервов.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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На начало 2017 года золотой запас страны увеличился до 39,1 тонны – это драгметаллы в слитках и драгоценные камни, находящиеся в ведении Нацбанка страны.

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