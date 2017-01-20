Как бы компания Uber ни позиционировала себя на рынке, белорусские депутаты хотят законодательно приравнять их деятельность к услугам такси. В законе пропишут общие правила для всех служб, которые вместо реального диспетчера используют мобильные приложения и другие способы заказа машины. Сегодня рабочая группа из парламентариев и заинтересованных чиновников обсудила эти изменения.



Фото: autoua.net

Принять документ во втором чтении могут уже на весенней сессии. Прошлый созыв депутатов принял изменения в авторской редакции, где компании типа Uber вообще выпадали из правового поля. Объясняли это тем, что такие компании демпингуют и фактически разрушают рынок традиционного такси.

Парламентарии нового созыва решили не убирать с рынка перевозчиков, а подстроить законодательство под всех игроков рынка. Это уберет монополию в этом бизнесе и поможет развитию конкуренции, считают депутаты.

Таким образом, в законе «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» всем компаниям разрешат использовать так называемого онлайн-диспетчера и проводить безналичные расчеты без терминала. Рассчитывать стоимость поездки вместо таксометра будет электронная система. А квитанция будет приходить пассажиру по электронной почте или отражаться в личном кабинете.

Но принцип аренды автомобиля, по которому сегодня работает Uber, для таких поездок станет невозможным. И компания фактически станет службой такси со всеми вытекающими обстоятельствами: обязательный медосмотр водителей, техосмотр машины два раза в год, режим труда и отдыха, возможное обозначение авто «шашечками».

— Сегодня невозможно полностью защитить интересы пассажира и гарантировать безопасность перевозки и тех персональных данных, которые пассажир предоставляет перевозчику, — объяснил председатель парламентской комиссии по промышленности, ТЭК, транспорту и связи Андрей Рыбак. — Мы не должны подходить к этим перевозчикам как к людям, которые просто подрабатывают. Все требования, которые сегодня предъявляются к автомобилям такси, должны распространяться и на них.

Депутаты уверены, что к подорожанию услуг это не приведет. Когда у всех появится возможность перевести заказы в онлайн и не платить зарплаты диспетчерам, тарифы могут вообще снизиться, считают парламентарии.

— Мы не готовим отдельные требования для одной компании. Просто ориентируемся на опыт Uber. Требования по защите пассажира и качеству услуги должны соблюдаться всеми участниками рынка, — сказал Андрей Рыбак.

Недавно Uber заключил соглашение с Министерством по налогам и сборам, где прописана схема работы компании в Беларуси. Подробности документа стороны не разглашают. При этом некоторые чиновники не до конца уверены, что они работают в нашей стране не совсем законно.

В частности, в Нацбанк обращались другие компании, которые хотели работать в Беларуси по аналогичной схеме, но их не пустили на рынок из-за барьеров в законодательстве.

Подробности обсуждения читайте в репортаже TUT.BY в ближайшее время.