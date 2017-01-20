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"Гомсельмаш" по заказу "Газпрома" проведет испытания зерноуборочного комбайна на газовом топливе
21.01.2017 16:26 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 21 января. Холдинг "Гомсельмаш" в 2017 году проведет испытания зерноуборочного комбайна на газовом топливе, сообщила пресс-служба предприятия со ссылкой на генерального конструктора научно-технического центра комбайностроения "Гомсельмаша" Сергея Федоровича.
По его словам, работа выполняется по заказу "Газпрома". Новую машину, в качестве топлива для которой будет использоваться сжатый метан, предполагается эксплуатировать на полях некоторых российских регионов. Согласно расчетам специалистов использование метана вместо дизельного топлива на 40% снизит расходы на горючее, а также уменьшит объем вредных выбросов в атмосферу.
В настоящее время завершается подготовка соответствующей документации, начато изготовление опытного образца. "В текущем году мы проведем испытания на Белорусской машиноиспытательной станции — как комбайна, комплекса оборудования, так и машин, которые должны его обслуживать. Например, необходимо проверить в полевых условиях работу передвижного автомобильного газового заправщика", — отметил Федорович.
В октябре прошлого года правление "Газпрома" утвердило программы, направленные на развитие российского рынка газомоторного топлива в 2017—2019 годах. На заседании было отмечено, что расширение использования газа в качестве моторного топлива является одним из приоритетных направлений деятельности компании на внутреннем рынке.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 21 января. Холдинг "Гомсельмаш" в 2017 году проведет испытания зерноуборочного комбайна на газовом топливе, сообщила пресс-служба предприятия со ссылкой...
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