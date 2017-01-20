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Забрезжила надежда. Крупный торговый недострой в Минске отошел банкам
21.01.2017 17:11 — Новости Экономики | Tut.by
В многофункциональном комплексе Green City, который расположен в столичном микрорайоне Каменная Горка, наметились перспективные подвижки. После смены собственников крупный торговый центр может наконец-то заработать.
Напомним, что строительство торгово-административного комплекса общей площадью 83 тысячи квадратных метров началось на пересечении улиц Притыцкого и Кунцевщина 5 лет назад. В январе 2015 года было сдано в эксплуатацию 22-этажное здание, которые включает трехзвездную гостиницу на 57 номеров, офисные помещения, фитнес-клуб, кафе.
А вот ввод в строй крупного торгового комплекса, включающего гипермаркет на примерно 10 тыс. кв. м и многочисленные магазины по продаже непродовольственных товаров, постоянно откладывается.
Проект реализовывает СООО «Евростэпгруп» — это инвесткомпания, созданная на базе российского капитала, говорилось на ее сайте. Учредителями компании выступали смоленская «Евростэп» Николая Ивановского и белорусский Президентский спортивный клуб.
Объем инвестиций в Green City составлял 110 млн долларов, говорится на сайте «Евростэпгруп». «Это средства инвестора, банковский кредит плюс долевики», — отмечал участник проекта.
В начале этого года информированные собеседники говорили о том, что «Технобанк» забрал себе «продуктовую» часть Green City, а БПС-Сбербанк — «торговые аллеи», гостиницу.
Впрочем, как следует из материалов «Технобанка», в конце прошлого года банки и собственники заключили многоэтапную сделку. Закрыта ли он уже, узнать не удалось. В ее рамках акционер банка Игорь Курач с помощью подконтрольной компании «Артеинторг» планировал войти в состав участников «Евростэпгрупп» с долей 75%. Еще одна сделка касается уступки права требования ОАО «БПС-Сбербанк» в отношении кредитной задолженности «Евростэпгрупп» по кредитному договору, следует из материалов. Третья — заключение договора межбанковского кредита с «Беларусбанком».
Объем инвестиций составляет более 200 млн долларов. Сумма межбанковского кредита, включая обеспечение по сделке, — 126,1 млн долларов. Балансовая стоимость активов «Евростэпгрупп» — 356,4 млн рублей.
По словам источников, после «недавнего кризиса» у Николая Ивановского возникли «финансовые сложности». Ему было проблематично не только обслуживать кредиты, но и рассчитаться с бюджетом и работниками гостинично-офисного комплекса.
«Евростепгрупп» вошла в новый год с долгами перед бюджетом города Минска,
Николай Ивановский не ответил на телефонный звонок.
«Технобанк» отдал продуктовый гипермаркет в управление «РапаТоргу», который развивает сеть Green, говорит источник. «Мы еще в прошлом году завезли в Green City оборудование, товары. Но открыться так и не смогли. Объект не был сдан в эксплуатацию. Сейчас вновь появилась надежда, что в первой половине года мы сможем открыться», — сказал топ-менеджер сети Green, которая насчитывает 5 крупных торговых объектов. Два их них открылись в конце 2016 года в Минске (в «Дана Молл») и в Бресте. На февраль намечено открытие гипермаркета в Могилеве. «Еще на 2017 год есть несколько предложений в Минске. Но их анонсировать пока рано. Мы еще не ударили по рукам», — сказал собеседник.
В БПС-Сбербанке отказались от комментариев. В офисе «Евростэпгрупп» никто не снял трубку. Игорь Курач в субботу был недоступен для комментариев.
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В многофункциональном комплексе Green City, который расположен в столичном микрорайоне Каменная Горка, наметились перспективные подвижки. После смены собственников...
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