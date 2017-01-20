В многофункциональном комплексе Green City, который расположен в столичном микрорайоне Каменная Горка, наметились перспективные подвижки. После смены собственников крупный торговый центр может наконец-то заработать.





Напомним, что строительство торгово-административного комплекса общей площадью 83 тысячи квадратных метров началось на пересечении улиц Притыцкого и Кунцевщина 5 лет назад. В январе 2015 года было сдано в эксплуатацию 22-этажное здание, которые включает трехзвездную гостиницу на 57 номеров, офисные помещения, фитнес-клуб, кафе.

А вот ввод в строй крупного торгового комплекса, включающего гипермаркет на примерно 10 тыс. кв. м и многочисленные магазины по продаже непродовольственных товаров, постоянно откладывается.

Проект реализовывает СООО «Евростэпгруп» — это инвесткомпания, созданная на базе российского капитала, говорилось на ее сайте. Учредителями компании выступали смоленская «Евростэп» Николая Ивановского и белорусский Президентский спортивный клуб.

Объем инвестиций в Green City составлял 110 млн долларов, говорится на сайте «Евростэпгруп». «Это средства инвестора, банковский кредит плюс долевики», — отмечал участник проекта.

«Фактически этот проект реализуют уроженец Беларуси, который финансирует его за счет доходов бизнеса на территории России, Президентский спортивный клуб и литовские девелоперы, которые руководят строительством и занимаются привлечением розничных операторов для комплекса», — рассказывал в 2013 году источник, знакомый с реализацией проекта. Президентский спортивный клуб он называл «социальным участником» проекта. Директором инвесткомпании назначили бывшего судью Мингорсуда Виктора Усика. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком объекта выступала компания «Магнус групп» получившая динамичное развитие благодаря «Трайплу».

В начале этого года информированные собеседники говорили о том, что «Технобанк» забрал себе «продуктовую» часть Green City, а БПС-Сбербанк — «торговые аллеи», гостиницу.

Впрочем, как следует из материалов «Технобанка», в конце прошлого года банки и собственники заключили многоэтапную сделку. Закрыта ли он уже, узнать не удалось. В ее рамках акционер банка Игорь Курач с помощью подконтрольной компании «Артеинторг» планировал войти в состав участников «Евростэпгрупп» с долей 75%. Еще одна сделка касается уступки права требования ОАО «БПС-Сбербанк» в отношении кредитной задолженности «Евростэпгрупп» по кредитному договору, следует из материалов. Третья — заключение договора межбанковского кредита с «Беларусбанком».

Объем инвестиций составляет более 200 млн долларов. Сумма межбанковского кредита, включая обеспечение по сделке, — 126,1 млн долларов. Балансовая стоимость активов «Евростэпгрупп» — 356,4 млн рублей.

По словам источников, после «недавнего кризиса» у Николая Ивановского возникли «финансовые сложности». Ему было проблематично не только обслуживать кредиты, но и рассчитаться с бюджетом и работниками гостинично-офисного комплекса.

«Евростепгрупп» вошла в новый год с долгами перед бюджетом города Минска, говорится в сообщении на сайте Министерства по налогам и сборам. Среди известных должников казны много компаний, занимающихся строительством и инвестирующих в недвижимость («Лада ОМС-Инжениринг», «Карпович», «Фарт и В», «Монолит Групп», «Инвестиционно-строительная компания «Александров-Групп» и др.).

Николай Ивановский не ответил на телефонный звонок.

«Технобанк» отдал продуктовый гипермаркет в управление «РапаТоргу», который развивает сеть Green, говорит источник. «Мы еще в прошлом году завезли в Green City оборудование, товары. Но открыться так и не смогли. Объект не был сдан в эксплуатацию. Сейчас вновь появилась надежда, что в первой половине года мы сможем открыться», — сказал топ-менеджер сети Green, которая насчитывает 5 крупных торговых объектов. Два их них открылись в конце 2016 года в Минске (в «Дана Молл») и в Бресте. На февраль намечено открытие гипермаркета в Могилеве. «Еще на 2017 год есть несколько предложений в Минске. Но их анонсировать пока рано. Мы еще не ударили по рукам», — сказал собеседник.

В БПС-Сбербанке отказались от комментариев. В офисе «Евростэпгрупп» никто не снял трубку. Игорь Курач в субботу был недоступен для комментариев.