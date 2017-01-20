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Золотой запас Беларуси за 2016 год вырос на одну тонну и составил 39,1 тонны
21.01.2017 17:28 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 21 января. Золотой запас Беларуси за 2016 год вырос на одну тонну и на 1 января 2017 года составил 39,1 тонны, свидетельствуют данные Национального банка.
При этом основной прирост произошел во втором полугодии, когда золотой запас увеличился на 900 кг.
На 1 января 2016 года золотой запас Беларуси составлял 38,1 тонны, годом ранее — 36,5 тонны.
Золотой запас — это драгоценные металлы в виде банковских слитков, находящиеся в ведении Нацбанка и являющиеся частью Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь.
Золотой запас выступает в роли резервного актива в составе золотовалютных резервов, обеспечивая диверсификацию портфеля резервов.
Как отмечают в главном банке страны, наличие золотого запаса "поддерживает доверие резидентов и нерезидентов к способности Нацбанка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику. Также драгоценные металлы могут быть использованы в случае необходимости путем их продажи, обмена либо использования в расчетах".
Ценности золотого запаса хранятся в Центральном хранилище Национального банка, а также размещаются на счетах и в депозитах за рубежом.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 21 января. Золотой запас Беларуси за 2016 год вырос на одну тонну и на 1 января 2017 года составил 39,1 тонны, свидетельствуют данные Национального банка. При этом...
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