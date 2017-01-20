МИНСК, 21 янв — Sputnik. Холдинг "Гомсельмаш" в этом году испытает зерноуборочный комбайн с двигателем, работающим на метане, сообщила пресс-служба предприятия.

Испытания будут проводиться по заказу российского ОАО "Газпром". По информации Гомсельмаша, комбайны на газу планируется использовать для уборки урожая в некоторых регионах России.

"Согласно расчетам специалистов, использование метана вместо дизельного топлива на 40% снизит расходы на горючее, а также уменьшит объем вредных выбросов в атмосферу", — отметили на предприятии.

Там также добавили, что подготовка соответствующей документации уже завершается, изготовление опытного образца уже началось. В текущем году будут проведены не только испытания комбайна, а также комплекса оборудования и обслуживающих машин, в том числе передвижного заправщика.

На предприятии отметили, что вопросу совместимости комбайнов с двигателями, которые интересуют заказчиков, уделяется большое внимание, так как такая работа важна для локализации производства комбайнов, производимых в Беларуси, за рубежом.